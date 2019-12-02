Олейник подверг критике бой Александра Емельяненко с Кокляевым

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник раскритиковал поединок Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Олейник подверг критике бой Александра Емельяненко с Кокляевым
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы, конечно, можем делать бои против хоккеистов, пловцов, тяжелоатлетов или шахматистов. И они, безусловно, могут находиться в хорошей физической форме. Но здесь работают не количество или сила мышц, а специальные навыки. Потому изначально это неверно сравнивать разные виды спорта, и шансов особых нет. Значит, это не спорт, а лишь способ привлечь внимание», — приводит слова Олейника РИА Новости.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева закончился нокаутом в первом раунде.

Ранее у Кокляева похитили перчатки, в которых он дрался с Александром Емельяненко.

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