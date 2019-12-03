Тренер Кокляева: никакого ММА, бои по боксу ещё будут

Боксёр Эдгар Гукасян, который готовил представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева к поединку против бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко рассказал о далнейших планах спортсмена.

«Вы ещё услышите о Михаиле как о боксёре. Наши планы — работать и ещё раз работать. Это не последний поединок Михаила по правилам бокса. Сейчас до конца года у него время на восстановление и чтобы побыть с семьёй. А после Нового года плотно займёмся подготовкой. Никакого ММА. Бои по боксу ещё будут, соответствующие идеи есть, но пока не буду говорить более детально. Скажу, когда придёт время», — цитирует Гукасяна «Спорт-экспресс».

В дебютном поединке по правилам бокса Кокляев уступил нокаутом в первом раунде Александру Емеляненко.

Ранее чемпион ОИ по боксу Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам MMA.