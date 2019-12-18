Клан Нурмагомедовых: двоюродные братья Хабиба одержали 20 побед на двоих и рвутся в UFC

Хабиб Нурмагомедов владеет поясом чемпиона UFC в лёгком весе и считается одним из величайших российских бойцов. В ноябре с поражения дебютировал в октагоне его двоюродный брат Абубакар. А в ближайшее время ряды организации могут пополнить ещё два родственника Хабиба, успешно выступающие в других промоушенах. Как Умар и Усман рвутся в элиту смешанных единоборств — в материале RT.

31-летний Хабиб Нурмагомедов уже успел стать одной из главных звёзд UFC и завоевать титул чемпиона в лёгком весе, а также активно поспособствовать привлечению интереса к смешанным единоборствам в России. Всё это вылилось в увеличение числа отечественных бойцов в главном ММА-промоушене планеты, причём некоторые из них имеют непосредственное отношение к «Орлу». Так, под крыло Даны Уайта уже попал двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар, а в ближайшее время могут присоединиться и другие родственники.

В дверь UFC уже вовсю стучатся 23-летний Умар и 21-летний Усман, суммарно имеющие за своими плечами 20 профессиональных поединков, в каждом из которых они одерживали верх. При этом оба уже успели выступить не только в России, но и за её пределами. В активе первого (представителя легчайшего веса) значатся две схватки под эгидой американской организации Professional Fighting League (PFL), а представитель лёгкой категории бился на турнире UAE Warrios, проходившем в Абу-Даби, а также Brave CF — в Джидде.

Также по теме Слухи о проваленном допинг-тесте, советы Маккарти и вызов Джордану: как Нурмагомедов готовится к бою с Фергюсоном В Twitter появилась запись о том, что Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на допинг. Под ней поставил лайк Конор Макгрегор....

При этом если Усман пока не говорил о своём намерении попробовать себя в UFC, то Умар однозначно обозначил цель попасть в промоушен в самое ближайшее время. После очередной победы на турнире GFC 20 он открыто заявил, что в 2020 году планирует составить компанию своему прославленному брату.

Учитывая популярность Хабиба, а также курс UFC на российский рынок, не стоит сомневаться, что желание Умара будет удовлетворено. Дана Уайт сотоварищи прекрасно понимают, что это сыграет лишь на пользу чемпионату, поэтому обязательно предпримут попытку подписать с ним контракт. Выступление одного из Нурмагомедовых повысит зрительский интерес к шоу, особенно если оно состоится на его родной земле. Учитывая тот факт, что в 2020 году промоушен планирует провести в России два турнира, для двоюродного брата Хабиба уж точно найдётся место в карде.

В UFC отлично понимают, что для равномерного развития бренда по всему миру им необходимы звёздные бойцы не только из США и Бразилии, но также из других стран. Нурмагомедов стал для Уайта настоящей находкой, но в скором времени ему может потребоваться замена. Сам Хабиб неоднократно говорил, что собирается провести ещё две схватки, а затем покинуть спорт. В таком случае, промоушену будет нужна новая российская звезда.

Да, можно вспомнить об Александре Волкове, Забите Магомедшарипове и Петре Яне, но пока ни один из них не вызвал столь большого ажиотажа, как Нурмагомедов. Да, каждый из них находится на слуху и уже входит в число топ-бойцов своей категории, но пока ни один из них не сделал последний шаг в этом направлении.

О Хабибе же ходили настоящие легенды ещё задолго до того, как он стал чемпионом. В этом здорово помогли его отец Абдулманап и менеджер Али Абдель-Азиз, грамотно подогревавшие интерес к персоне бойца.

Даже в то время, как спортсмен залечивал свои многочисленные травмы, те вовсю рассказывали о его невероятной физической мощи и требовали устроить ему бой с на тот момент чемпионом в лёгком весе Энтони Петтисом.

Это говорит о том, что окружение Хабиба вполне сможет правильно раскрутить и его родственников в том случае, если они будут демонстрировать приличные результаты и побеждать в доминирующей манере. Менеджеры максимально разыграют карту с «наследниками» Нурмагомедова, а UFC не упустит шанс заработать на имени российского чемпиона в лёгком весе.

При этом необходимо понимать, что прославленная фамилия не гарантирует Умару и Усману успеха в крупнейшем ММА-промоушене мира. Безусловно, шанс заявить о себе будет предоставлен, но им будет необходимо воспользоваться. Причём сделать это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений относительно правомерности их подписания.

Недавно экс-чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев заявил, что многие россияне попадают в UFC по знакомству, а фиаско младших Нурмагомедовых может стать не только свидетельством этих слов, но и бросить тень на самого Хабиба. Чемпион в лёгком весе может быть обвинён в лоббировании интересов своих не отличающихся особым бойцовским талантом близких.

Разговоры об этом могли зародиться после поражения Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night в Москве. Он бился с Давидом Завадой, на тот момент имевшем в пассиве два поражения подряд и находившемся на грани увольнения. Россиянин неплохо начал поединок, но допустил грубую ошибку и попался в «треугольник». Как итог, поражение сдачей в первом раунде и третья неудача в карьере.

Однако это фиаско не отменяет того факта, что ранее Абубакар довольно успешно выступал в смешанных единоборствах, причём не только в России. В его послужном списке значится пять боёв под эгидой World Series of Fighting (WSOF), а также три в его преемнике — PFL. Там Нурмагомедов одержал шесть побед, один раз уступил, а ещё одна битва завершилась вничью.

Таким образом, неудача в бою с Завадой говорит скорее не о низком уровне атлета, а о недооценке противника. Абубакар подходил к этому сражению в статусе непререкаемого фаворита и не имел права проигрывать. Возможно, именно это стало причиной того, что во время тренировочного лагеря спортсмен сильно снизил к себе требования, о чём неоднократно говорил после поединка Абдулманап Нурмагомедов.

Пример Абубакара может стать отличным уроком для Умара и Усмана и оградить их от подобных ошибок. Не секрет, что эта неудача серьёзно омрачила его перспективы в UFC и вполне может стоить ему карьеры в сильнейшем чемпионате планеты. Двоюродные братья Хабиба будут обязаны продемонстрировать всё своё мастерство, чтобы не ударить в грязь лицом и не повторить судьбу родственника.

В связи с повышенным уровнем ожиданий и опасностью провала, Умар и Усман должны максимально подготовленными подойти к выступлениям в UFC. В этом плане старший из них выглядит гораздо более зрелым для организации. Об этом говорят как серия из 12 побед подряд, так и более уверенные выступления в октагоне. 23-летний представитель легчайшего веса действует в схожей с Хабибом манере, делая ставку на «перемалывание» визави в партере. Это он умеет делать достаточно талантливо, что говорит о его шансах сходу закрепиться в чемпионате.

Что касается, 21-летнего Усмана, ему стоит набраться опыта, прежде чем бросаться на амбразуру UFC. В отличие от других представителей семейства, он делает ставку на ударную технику, но пока явно не отточил свои навыки. Да, в его активе уже значатся три нокаута, но уровень соперников оставлял желать лучшего. И это при том, что даже по ходу схваток он позволял себе застаиваться, из-за чего пропускал серьёзные удары. Достаточно вспомнить поединок с Романом Головиновым, по ходу которого он позволил визави нанести пару увесистых правых прямых.

И это при том, что Усман имеет отличные физические данные. Так, рост 181 см не мешает ему выступать в лёгкой весовой категории (для сравнения, Хабиб ниже на три сантиметра). Кроме того, он обладает длинными руками, что даёт ему преимущество над оппонентами.