Шлеменко считает, что у Кадырова достаточно шансов на победу над Емельяненко
- РИА Новости
«Если честно, у меня большие сомнения, что этот бой может состояться. Хотя я знаю, что Рамзан Ахматович тренируется, делает это постоянно. Мне кажется, это такая лёгкая шутка. Все ведь вызывают Александра Емельяненко на бой», — приводит слова Шлеменко РИА Новости.
Он отметил, что если такой бой состоится, то он привлечёт внимание.
«Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр — профессиональный спортсмен. Но всё же я знаю, что Рамзан и Емельяненко тренировались вместе, спаринговали, знают друг друга, поэтому шансы есть на победу у обоих. Да, Александр — профессионал, но у Рамзана шансов на победу достаточно много», — добавил боец.
В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом — Кадыров.
Ранее Умар Кремлёв заявил о готовности провести бой Кадырова с Александром Емельяненко.