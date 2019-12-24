Шлеменко считает, что у Кадырова достаточно шансов на победу над Емельяненко

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Российский боец ММА Александр Шлеменко высказал мнение о возможном поединке между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом Александром Емельяненко.
Шлеменко считает, что у Кадырова достаточно шансов на победу над Емельяненко
  • РИА Новости

«Если честно, у меня большие сомнения, что этот бой может состояться. Хотя я знаю, что Рамзан Ахматович тренируется, делает это постоянно. Мне кажется, это такая лёгкая шутка. Все ведь вызывают Александра Емельяненко на бой», — приводит слова Шлеменко РИА Новости.

Он отметил, что если такой бой состоится, то он привлечёт внимание.

«Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр — профессиональный спортсмен. Но всё же я знаю, что Рамзан и Емельяненко тренировались вместе, спаринговали, знают друг друга, поэтому шансы есть на победу у обоих. Да, Александр — профессионал, но у Рамзана шансов на победу достаточно много», — добавил боец.

В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом — Кадыров.

Ранее Умар Кремлёв заявил о готовности провести бой Кадырова с Александром Емельяненко.

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