Кадыров заявил, что не сомневается в победе над Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не сомневается в своей победе в поединке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

«Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать… Я себя тоже считаю несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он также пошутил, что они с бойцом могут заработать, если какая-нибудь организация предложит им денег за этот бой.

По словам главы Чечни, он в ближайшее время обсудит возможный поединок с Емельяненко.

Александр Емельяненко в прошлом являлся бойцом клуба «Ахмат».

Ранее Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова.