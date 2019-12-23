Кадыров заявил, что не сомневается в победе над Александром Емельяненко

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не сомневается в своей победе в поединке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Кадыров заявил, что не сомневается в победе над Александром Емельяненко
  • © РИА Новости

«Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать… Я себя тоже считаю несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он также пошутил, что они с бойцом могут заработать, если какая-нибудь организация предложит им денег за этот бой.

По словам главы Чечни, он в ближайшее время обсудит возможный поединок с Емельяненко.

Александр Емельяненко в прошлом являлся бойцом клуба «Ахмат».

Ранее Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить