Лидерство в списке лучших бойцов десятилетия, реванш с Конором и необычный матч: что говорят о Нурмагомедове в мире ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял лидирующие позиции сразу в нескольких рейтингах лучших бойцов ММА десятилетия. Кроме того, он стал четвёртым в основанном на количестве упоминаний в СМИ списке самых популярных спортсменов России в 2019 году. Сам россиянин посетил Казахстан для участия в турнире по смешанным единоборствам. Там он сыграл в футбол с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. В интервью местным СМИ спортсмен рассказал о своём потенциальном сопернике после боя с Тони Фергюсоном.

Подведение итогов и ситуация с WADA

Конец года — традиционное время подведения итогов. Исключением здесь не стал мир смешанных единоборств. Сразу несколько изданий составили рейтинги лучших бойцов ММА десятилетия, и в каждом из них на верхних позициях фигурировал действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Известный портал MMA Fighting расположил россиянина на второй строчке. Первое место досталось обладателю пояса в полусреднем дивизионе Джону Джонсу, третье — бывшему чемпиону UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэлю Кормье.

Нурмагомедов и Джонс вошли в тройку лидеров и в аналогичном списке, подготовленном ESPN. Третьим лучшим бойцом ММА декады стал бывший чемпион в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон. Однако в данном случае издание не уточнило, в какой последовательности расположились спортсмены.

В 2019 году Нурмагомедов по-прежнему остаётся одним из самых популярных атлетов России. В рейтинге компании «Медиалогия», основанном на количестве упоминаний публичной личности в СМИ, он занял четвёртое место, уступив лишь футболистам Артёму Дзюбе, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Глава российского филиала UFC Андрей Громковский отметил, что популярность чемпиона промоушена легко объяснима. По его словам, в настоящий момент болельщикам интересны не только достижения в профессиональной сфере, но и жизненный путь спортсменов, а также их позиция в отношении тех или иных острых вопросов.

«Смешанные единоборства в России очень быстро стали популярными. За короткое время у нас появилось достаточное количество бойцов, которые идут вверх, к чемпионскому титулу. И есть Хабиб, который уже чемпион. Он один из величайших бойцов в UFC. У него интересная человеческая история», — цитирует Громковского Sport24.

Нурмагомедов действительно не боится говорить то, что думает. Так, он не оставил без внимания отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях, последовавшее за лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. По его мнению, в сложившейся ситуации стоит винить спортивных чиновников.

«Некоторые хотят, чтобы россияне отказались от Олимпиады. Я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25—30 лет дойти до уровня Игр, стать олимпийскими чемпионами. И здесь какое-то вмешательство WADA: на политическом уровне то, что у них произошло, влияет на всю жизнь спортсменов», — заявил боец в интервью Sports.kz.

Планы на будущее и поездка в Казахстан

В настоящий момент Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном, который пройдёт 19 апреля 2020 года в рамках турнира UFC 249. Этому он намерен посвятить ближайшие четыре месяца. Притом россиянин уже задумывается и о следующем поединке и не исключает, что его соперником может стать американец Джастин Гэтжи.

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«У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо — когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно, рассматриваю. Думаю, он хороший боец», — отметил спортсмен.

Несмотря на то что многие поклонники смешанных единоборств ожидают повторения его противостояния с ирландцем Конором Макгрегором, сам Нурмагомедов по-прежнему исключает данный вариант продолжения карьеры. По его словам, экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе должен заслужить этот реванш.

«Я бы не говорил, что у меня война с Конором. Он стремился к тому же, к чему стремился и я. Он ждёт реванша? Передайте ему: пусть выиграет десять боёв подряд. Поединок, которым я горжусь больше всего? Бой, в котором я не имел права проигрывать, — предпоследний мой бой», — цитирует спортсмена Vesti.kz.

В настоящий момент Нурмагомедов находится в Казахстане, где в качестве почётного гостя принимает участие в турнире Gorilla Fighting Championship 23. Приезд именитого спортсмена вызвал огромный ажиотаж среди представителей СМИ и болельщиков. Боец отвечает им взаимностью.

«Казахстан у нас в Дагестане и вообще на всём Кавказе стоит особняком. Это наша вторая родина. Кого-то сюда выслали, кто-то сюда переехал, и вы, казахи, нас приняли как своих братьев и всегда нас поддерживали. Хочу, чтобы вы знали, что мы обо всём помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо за это», — сказал он.

Одним из самых трогательных эпизодов визита стала встреча Нурмагомедова с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. Несмотря на свою инвалидность, мальчик старается жить полноценной жизнью и увлекается спортом. Он сыграл с кумиром в футбол и продемонстрировал умение отжиматься.

После встречи боец ММА и юный спортсмен обменялись памятными подарками. Нурмагомедов вручил Али мобильный телефон, а в ответ получил мяч с автографами звёзд футбола — Неймара, Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и Тьяго Силвы.