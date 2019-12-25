Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: пусть сначала выиграет десять боёв

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Передайте ему, пускай десять боёв подряд выиграет, тогда мы рассмотрим вариант реванша с ним», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik Казахстан.

При этом он признался, что поединок с Макгрегором является для него одним из самых важных в карьере.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, одолев его удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее глава UFC Russia объяснил популярность Нурмагомедова.