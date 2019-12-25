Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: пусть сначала выиграет десять боёв
- Reuters
«Передайте ему, пускай десять боёв подряд выиграет, тогда мы рассмотрим вариант реванша с ним», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik Казахстан.
При этом он признался, что поединок с Макгрегором является для него одним из самых важных в карьере.
Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, одолев его удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Всего на счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения.
Ранее глава UFC Russia объяснил популярность Нурмагомедова.