Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: пусть сначала выиграет десять боёв

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов о реванше с Макгрегором: пусть сначала выиграет десять боёв
  • Reuters

«Передайте ему, пускай десять боёв подряд выиграет, тогда мы рассмотрим вариант реванша с ним», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik Казахстан.

При этом он признался, что поединок с Макгрегором является для него одним из самых важных в карьере.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, одолев его удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее глава UFC Russia объяснил популярность Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить