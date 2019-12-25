Глава UFC Russia объяснил популярность Нурмагомедова
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«Во-первых, сам вид спорта. Смешанные единоборства в России очень быстро стали популярными. За короткое время у нас появилось достаточное количество бойцов, которые идут вверх, к чемпионскому титулу. И есть Хабиб, который уже чемпион. Он один из величайших бойцов в UFC», — цитирует Громковского Sport24.
По его словам, Нурмагомедов также является отличным примером того, как надо создавать свой имидж.
«Очень важно, что у Хабиба всегда есть своя позиция по любому вопросу. Он поэтому и интересен для СМИ и для аудитории. Часто именно отсутствие чёткой позиции не позволяет сформировать бренд», — сказал Громковский.
Следующим соперником российского спортсмена станет американский боец Тони Фергюсон. Они проведут титульный поединок 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.
На счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения.
Ранее Нурмагомедов признался, что рассматривает Джастина Гэтжи в качестве будущего соперника.