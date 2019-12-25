Нурмагомедов признался, что рассматривает Гэтжи в качестве будущего соперника
- Reuters
«Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно рассматриваю. Думаю, он хороший боец», — цитирует Нурмагомедова sports.kz.
Следующим соперником российского спортсмена станет американский боец Тони Фергюсон. Они проведут титульный поединок 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.
На счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения.
Ранее ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия.