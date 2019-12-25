Нурмагомедов признался, что рассматривает Гэтжи в качестве будущего соперника

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, рассматривает ли американца Джастина Гэтжи в роли своего будущего соперника.
Нурмагомедов признался, что рассматривает Гэтжи в качестве будущего соперника
  • Reuters

«Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно рассматриваю. Думаю, он хороший боец», — цитирует Нурмагомедова sports.kz.

Следующим соперником российского спортсмена станет американский боец Тони Фергюсон. Они проведут титульный поединок 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

На счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия.

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