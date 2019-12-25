ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку лучших бойцов десятилетия в смешанном стиле по версии ESPN.

Рейтинг лучших бойцов опубликован на официальном сайте ESPN.

На счету Нурмагомедова 28 побед в MMA и ни одного поражения. Он завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. Затем он защитил пояс в поединках с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

В тройку лучших бойцов также вошли американец Джон Джонс и его соотечественник Деметриус Джонсон. Джонс десять раз защитил чемпионство UFC в полутяжёлом весе, а Джонсон 11 раз отстоял титул организации в наилегчайшем весе.

Ранее Нурмагомедов назвал санкции WADA упущением российских чиновников.