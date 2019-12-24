Нурмагомедов назвал санкции WADA упущением российских чиновников

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что упущение чиновников привело к четырёхлетнему отстранению России от крупных международных соревнований.

«Здесь сыграло роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение зашло так далеко. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады, но я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы дойти в 25—30 лет до уровня Олимпийских игр и стать олимпийскими чемпионами. И здесь какое-то вмешательство WADA на политическом уровне. То, что произошло, влияет на жизни спортсменов. Потому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоёвывать медали», — цитирует Нурмагомедова Sport.kz.

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Поздняков выразил мнение, что CAS может не успеть принять решение по апелляции России до ОИ-2020.