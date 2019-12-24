Нурмагомедов назвал санкции WADA упущением российских чиновников

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что упущение чиновников привело к четырёхлетнему отстранению России от крупных международных соревнований.
Нурмагомедов назвал санкции WADA упущением российских чиновников
  • © РИА Новости

«Здесь сыграло роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение зашло так далеко. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады, но я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы дойти в 25—30 лет до уровня Олимпийских игр и стать олимпийскими чемпионами. И здесь какое-то вмешательство WADA на политическом уровне. То, что произошло, влияет на жизни спортсменов. Потому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоёвывать медали», — цитирует Нурмагомедова Sport.kz

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Поздняков выразил мнение, что CAS может не успеть принять решение по апелляции России до ОИ-2020.

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