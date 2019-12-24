Поздняков считает, что CAS может не успеть принять решение по апелляции России до ОИ-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что рассмотрение апелляции российской стороны на отстранение от крупных международных соревнований может затянуться.

«В регламентах не прописано, в какие сроки WADA пойдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако по существующей практике это займёт от одной до двух недель. Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут защищать наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что эта история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдёт три месяца до вынесения вердикта», — цитирует ТАСС Позднякова.

Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее Вяльбе заявила, что никогда ни один адвокат на 100% не гарантирует успеха.