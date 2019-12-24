Поздняков считает, что CAS может не успеть принять решение по апелляции России до ОИ-2020

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что рассмотрение апелляции российской стороны на отстранение от крупных международных соревнований может затянуться.
Поздняков считает, что CAS может не успеть принять решение по апелляции России до ОИ-2020
  • РИА Новости

«В регламентах не прописано, в какие сроки WADA пойдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако по существующей практике это займёт от одной до двух недель. Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут защищать наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что эта история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдёт три месяца до вынесения вердикта», — цитирует ТАСС Позднякова. 

Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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