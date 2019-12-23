Нурмагомедов назвал отца опорой своей жизни

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о роли отца, Абдулманапа Нурмагомедова, в своей жизни.
Нурмагомедов назвал отца опорой своей жизни
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Отец — это опора жизни», — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив фото с отцом.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее сообщалось, что у Нурмагомедова родился второй сын.

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