Нурмагомедов назвал отца опорой своей жизни
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался о роли отца, Абдулманапа Нурмагомедова, в своей жизни.
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«Отец — это опора жизни», — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив фото с отцом.
Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по боевому самбо.
Ранее сообщалось, что у Нурмагомедова родился второй сын.
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