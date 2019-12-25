Нурмагомедов заявил, что считает Казахстан второй родиной

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал Казахстан своей второй родиной.
Нурмагомедов заявил, что считает Казахстан второй родиной
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«Казахстан у нас в Дагестане и вообще на всём Кавказе стоит особняком. Это наша вторая родина. Кого-то сюда выслали, кто-то сюда переехал, и вы, казахи, нас приняли как своих братьев и всегда нас поддерживали. Хочу, чтобы вы знали, что мы обо всём помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо за это», — цитирует Нурмагомедова Sports.kz.

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