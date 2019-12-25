В России составлен рейтинг самых успешных спортсменов страны

Короткая ссылка
В рейтинг «50 самых успешных спортсменов России» попали представители девяти видов спорта.
В России составлен рейтинг самых успешных спортсменов страны
  • AFP

Возглавил список чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. На втором месте — форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Третьей стала теннисистка Мария Шарапова. Всего в рейтинг попали представители футбола, хоккея, ММА, тенниса, баскетбола, плавания, бокса, фигурного катания и «Формулы-1».

«Нам было интересно разработать метод, учитывающий не только доходы спортсменов, связанные со спортивными выступлениями, но и потенциал, который звёзды спорта развивают в медийном поле. Особый акцент был сделан на рекламных доходах, а также на размере аудитории вовлечённых болельщиков того или иного спортсмена. Отдельно мы отмечали деловые и благотворительные инициативы участников рейтинга», — заявил руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России Олег Малышев.

Своё экспертное мнение для рейтинга предоставили вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и глава UFC по России и СНГ Андрей Громковский, известный блогер и журналист Василий Уткин, хоккейный агент Алексей Дементьев и другие. 

Ранее FourFourTwo составил рейтинг лучших футбольных матчей десятилетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить