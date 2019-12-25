В России составлен рейтинг самых успешных спортсменов страны

В рейтинг «50 самых успешных спортсменов России» попали представители девяти видов спорта.

Возглавил список чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. На втором месте — форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Третьей стала теннисистка Мария Шарапова. Всего в рейтинг попали представители футбола, хоккея, ММА, тенниса, баскетбола, плавания, бокса, фигурного катания и «Формулы-1».

«Нам было интересно разработать метод, учитывающий не только доходы спортсменов, связанные со спортивными выступлениями, но и потенциал, который звёзды спорта развивают в медийном поле. Особый акцент был сделан на рекламных доходах, а также на размере аудитории вовлечённых болельщиков того или иного спортсмена. Отдельно мы отмечали деловые и благотворительные инициативы участников рейтинга», — заявил руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России Олег Малышев.

Своё экспертное мнение для рейтинга предоставили вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и глава UFC по России и СНГ Андрей Громковский, известный блогер и журналист Василий Уткин, хоккейный агент Алексей Дементьев и другие.

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