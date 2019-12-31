«Летящее колено» Масвидаля, фронт-кик Анкалаева и амплитудный бросок Андраде: лучшие нокауты 2019 года в UFC

Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, за пять секунд нокаутировав Бена Аскрена с помощью удара коленом в прыжке. Магомед Анкалаев повторил памятный удар ногой в исполнении легендарного Андерсона Силвы, а Джессика Андраде впечатала Роуз Намаюнас в пол и завоевала пояс чемпионки в минимальном весе. О самых зрелищных нокаутах в UFC в 2019 году — в материале RT.

10. Стивен Питерсон — Мартин Браво (полулёгкий вес)

Турнир: UFC Fight Night 159 | Метод: спиннинг бэкфист

Дата и место проведения: 21 сентября, Мехико (Мексика)

Десятку самых красивых нокаутов 2019 года открывает феноменальный удар в исполнении Стивена Питерсона. Для 29-летнего американца поединок с Мартином Браво был определяющим в плане карьеры в UFC. Поражение могло стать для него третьим подряд, что фактически гарантировало увольнение. Однако Питерсон не только выиграл, но и сделал это в прекрасном стиле.

Развязка наступила в первой половине второго раунда. Спортсмены встретились в центре октагона, после чего Браво предпринял попытку удара кулаком с разворота (спиннинг бэкфист). Несколько секунд спустя тот же самый элемент исполнил Питерсон, но, в отличие от визави, успешно. Он попал точно в челюсть мексиканцу и одержал пятую победу нокаутом в карьере.

9. Джастин Гэтжи — Эдсон Барбоза (лёгкий вес)

Турнир: UFC on ESPN 2 | Метод: правый боковой

Дата и место проведения: 30 марта, Филадельфия (США)

Главным событием шоу стала дуэль двух ярчайших представителей лёгкого веса. Джастин Гэтжи успел прославиться как бескомпромиссный и отважный боец, а Эдсон Барбоза является автором одной из красивейших досрочных побед в UFC. В 2012 году он нокаутировал Терри Этима с помощью великолепного спиннинг-кика, традиционно входящего в нарезки лучших моментов в истории.

В отличие от схватки семилетней давности, всё решилось уже в первые 150 секунд, а на полу оказался сам бразилец. С самого начала атлеты принялись осыпать друг друга градом ударов, но Гэтжи оказался заметно более стойким. Уже ко второй минуте визави с трудом стоял на ногах и был вынужден действовать на отходах. Однако Джастин здорово просчитал очередной манёвр Эдсона и на подскоке достал его правым боковым. Тот рухнул на настил и не оставил судье иного выбора, кроме как остановить битву.

8. Александар Ракич — Джимми Манува (полутяжёлый вес)



Турнир: UFC Fight Night 153 | Метод: левый хай-кик

Дата и место проведения: 1 июня, Стокгольм (Швеция)

Александару Ракичу потребовалось всего 42 секунды, чтобы ворваться в топ-10 лучших нокаутов 2019 года в UFC. В его четвёртом бою в Абсолютном бойцовском чемпионате австрийцу противостоял некогда один из лидеров полутяжёлого веса Джимми Манува. Правда, в последнее время британец не мог похвастаться успехами и в каждом из трёх последних сражений оказывался в роли проигравшего.

Не стала исключением и эта схватка. Спортсмены начали довольно осторожно и не форсировали ход поединка, пока Ракич не пошёл на хитрость. Он показал, что хочет пробить правой рукой, но вместо этого нанёс мощнейший левый хай-кик. Он пришёлся точно в челюсть Мануве, который рухнул на канвас.

7. Магомед Анкалаев — Далча Лунгиамбула (полутяжёлый вес)

Турнир: UFC Fight Night 163 | Метод: фронт-кик

Дата и место проведения: 9 ноября, Москва (Россия)

Один из самых красивых нокаутов года случился на турнире UFC в Москве. Магомед Анкалаев продлил свою победную серию в чемпионате и вынудил арбитра досрочно остановить его бой с Далчей Лунгиамбулой. Причём россиянин сделал это в ярком стиле, практически воссоздав знаменитый удар ногой Андерсона Силвы в бою с Витором Белфортом.

К третьему раунду Анкалаев уверенно лидировал в октагоне и вёл на карточках всех судей. Тем не менее физически мощный Лунгиамбула продолжал активно идти вперёд и опасно атаковать. Однако после очередного выпада конголезец застоялся и пропустил мощнейший фронт-кик в челюсть. Магомед мгновенно нанёс ещё один удар, но тот был явно лишним.

6. Энтони Петтис — Стивен Томпсон (полусредний вес)

Турнир: UFC Fight Night 148 | Метод: супермен-панч от клетки

Дата и место проведения: 23 марта, Нэшвилл (США)

В главном поединке мартовского турнира UFC схлестнулись одни из самых зрелищных ударников в истории ММА. Петтис дебютировал в полусреднем весе, что не помешало матчмейкерам определить ему в оппоненты экс-претендента на титул. Томпсон считался явным фаворитом, но Энтони смог создать сенсацию и добиться очередной яркой победы. Примечательно, что создатель одного из самых красивых ударов в смешанных единоборствах (шоутайм-кика) вновь использовал сетку. Правда, на этот раз он пробил рукой, а не ногой.

К концу второго раунда Петтис заметно уступал, а его лицо было залито кровью. Томпсон в свойственной ему манере действовал на дистанции и за счёт феноменальных навыков в кикбоксинге «расстреливал» визави. За семь секунд до гонга экс-чемпион в лёгком весе оказался прижат спиной к сетке, но решился на неожиданный шаг. Он оттолкнулся от неё и исполнил супермен-панч точно в челюсть оппонента. Для Стивена это досрочное поражение стало первым в карьере.

5. Валентина Шевченко — Джессика Ай (бой за титул в наилегчайшем весе)

Турнир: UFC 238 | Метод: левый хай-кик

Дата и место проведения: 8 июня, Чикаго (США)

Одним из самых ярких нокаутов года отметилась Валентина Шевченко. Российско-киргизская спортсменка уверенно разобралась с Джессикой Ай, продемонстрировав свои богатые навыки в кикбоксинге и тхэквондо. Важности этому успеху добавляет тот факт, что он пришёлся на первую защиту титула чемпионки в легчайшем весе, а её визави имела впечатляющую для своей категории серию из трёх побед подряд.

К этому моменту у Ай накопилось шесть поражений, но ни одно из них не было досрочным. Джессика славилась умением держать удар, но не смогла подтвердить это в очной дуэли с Валентиной. Шевченко прикормила оппонентку двумя левыми мидл-киками по корпусу, после чего нанесла разящий хай-кик в голову. У американки не было ни единого шанса спастись.

Valentina Shevchenko just flatlined Jessica Eye with a head kick. pic.twitter.com/006QjDYyCx — Jonesy (@RoyJonesy) June 9, 2019

4. Джессика Андраде — Роуз Намаюнас (бой за титул в минимальном весе)

Турнир: UFC 237 | Метод: высокоамплитудный бросок головой в пол

Дата и место проведения: 11 мая, Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Обычно бойцы нокаутируют друг друга с помощью ударов руками и ногами, но иногда это происходит в результате мощнейших бросков. В 2001 году экс-чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Хьюз так сильно приложил Карлоса Ньютона об пол, что тот потерял сознание, а судья был вынужден остановить схватку. Но если мужчины с того момента не раз выигрывали данным способом, то для женщин это было редкостью.

Тем не менее именно так Андраде завоевала титул в минимальном весе. Она со всей силы приложила об пол действующую чемпионку Намаюнас и сменила её на вершине дивизиона. При этом стоит отметить, что подобному зрелищному нокауту поспособствовала сама американка. В UFC можно бросать противника головой вниз лишь при условии, что тот пытается провести тебе болевой приём. К несчастью для Роуз, в этот момент она пыталась сделать кимуру, что и развязало руки Джессике.

3. Нико Прайс — Джеймс Вик (полусредний вес)

Турнир: UFC Fight Night 161 | Метод: ап-кик

Дата и место проведения: 12 октября, Тампа (США)

Победа ударом ногой из положения лёжа (ап-кик) является крайне редким событием в UFC. Во-первых, это обусловлено тем фактом, что его можно нанести лишь в тот момент, когда оппонент твёрдо стоит на земле и не касается пола третьей точкой. В ином случае подобный манёвр считается запрещённым и может привести к дисквалификации. Именно это произошло с легендарным Андерсоном Силвой в бою с Юшином Оками.

В отличие от него, Прайс смог сделать это по правилам. Он активно начал раунд, но совсем скоро оказался на полу. Некоторое время Вик пытался избивать его в партере, но затем поднялся на ноги. 191-сантиметровый американец вряд ли ожидал, что его визави решится на рискованный удар, за что и поплатился. Ап-кик угодил точно в челюсть и отправил Джеймса в глубокий нокаут.

¡QUÉ PATADA SOBRE JAMES VICK! 😰 #UFCxFOX ¡Niko Price con la victoria por KO en UFC Fight Night 161! pic.twitter.com/irXu5qyrlz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2019

2. Кевин Ли — Грегор Гиллеспи (лёгкий вес)

Турнир: UFC 244 | Метод: комбинация из правого прямого и левого хай-кика

Дата и место проведения: 2 ноября, Нью-Йорк (США)

Один из самых жестоких нокаутов года. Кевин Ли провёл в октагоне всего 2 минуты 47 секунд, но успел не только совершить успешное возвращение в лёгкий вес, но и заработать дополнительные $50 тыс. По итогам вечера его досрочная победа над Грегором Гиллеспи была заслуженно признана «Выступлением вечера».

До этого момента Гиллеспи не проиграл ни одного поединка и считался фаворитом, но всё перечеркнула блестящая комбинация в исполнении Ли. Он воспользовался замешательством со стороны оппонента и провёл связку из прямого удара правой руки и хай-кика левой ногой. Комбинация получилась настолько зубодробительной, что Грегор сходу потерял сознание и всем телом влетел в сетку, что лишь придало зрелищности нокауту. Бывший претендент на титул доказал, что очень опасен не только в борьбе, но и в ударной технике, в чём совсем скоро вполне может убедиться Ислам Махачев.

Kevin Lee with a contender for KO of the year with this headkick to Gregor Gillespie. Wow. #UFC244pic.twitter.com/ao3Qf3ntzf — GIF Skull - 3 days remain in 2020. (@GIFSkull) November 3, 2019

1. Хорхе Масвидаль — Бен Аскрен (полусредний вес)

Турнир: UFC 239 | Метод: летящее колено

Дата и место проведения: 6 июля, Лас-Вегас (США)

В 2019 году ни одна досрочная победа не произвела такого фурора, как успех Хорхе Масвидаля в сражении с Беном Аскреном. Горячее противостояние двух заклятых врагов подавалось как одно из главных событий лета, а на деле завершилось громогласным триумфом одного и сокрушительным фиаско другого. Битва продлилась всего пять секунд, а уроженец Майами стал автором самого быстрого нокаута в истории UFC.

По сути, спортсмены даже не успели толком приступить к драке, а всё решил феноменальный удар коленом в прыжке. Масвидаль предугадал, что базовый борец Аскрен сходу попытается пройти в ноги и наказал того за предсказуемость. Бен упал на настил и смог подняться лишь с помощью медицинского персонала. Тем примечательнее, что он не получил серьёзных травм.

Стоит отметить, что этот нокаут оказал сильнейшее влияние на карьеру обоих спортсменов. Масвидаль стал одним из самых ярких бойцов 2019 года и в ноябре возглавил юбилейный, 500-й турнир UFC, который прошёл в Нью-Йорке. На нём он победил Ника Диаса и вошёл в историю как первый обладатель пояса «самого жёсткого ублюдка». Аскрен же вскоре потерпел поражение удушающим от Демьяна Майи и объявил об уходе из спорта.