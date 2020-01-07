Возвращение Макгрегора в UFC, дебют Сайборг в Bellator, бои Олейника и Аскарова: самые ожидаемые события января в ММА

Конор Макгрегор проведёт первый поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Соперником ирландца станет Дональд Серроне, а схватка пройдёт в полусреднем весе. Легендарная девушка-боец Крис Сайборг дебютирует в Bellator, а Кёртис Блэйдс и Джуниор дос Сантос поборются за звание первого претендента на титул в тяжёлом весе. Кроме того, Алексей Олейник постарается прервать серию из двух поражений, а Аскар Аскаров — одержать первую победу в UFC. Главные бои января в смешанных единоборствах — в материале RT.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне

Турнир: UFC 246

Дата и место проведения: 18 января, Лас-Вегас (США)

Возвращение Конора Макгрегора претендует на звание не только главного события января, но и всего 2020 года. На протяжении последних 15 месяцев он провоцировал Хабиба Нурмагомедова и всеми силами добивался реванша с действующим чемпионом в лёгком весе, но не преуспел. Не помогло и руководство UFC во главе с Даной Уайтом, определившее в соперники россиянину сначала Дастина Порье, а затем Тони Фергюсона. В результате, ирландец был вынужден пойти другим путём и заслужить право вновь сразиться с Орлом.

Изначально могло показаться, что Макгрегор нашёл себе идеального оппонента для боя-возвращения. Дональд Серроне является одним из тех атлетов, что обладают громким именем, но уже давно не показывают высокие результаты. Пик Ковбоя остался в прошлом, о чём говорят его последние результаты. В 2019 году он провёл четыре поединка, но лишь дважды покидал октагон в статусе победителя. Он взял верх над Александером Эрнандесом и Элом Яквинтой, после чего потерпел два досрочных поражения. Сначала он не смог продолжить дуэль с тем же Фергюсоном, а затем был нокаутирован Джастином Гэтжи.

На фоне всего этого вкупе с многочисленными проблемами со здоровьем, Серроне должен был стать лакомым куском для Макгрегора, но тот неожиданно решил биться в полусреднем весе. Габаритов ирландца явно недостаточно для выступления в данной категории, что отлично показали его встречи с Нейтом Диасом. Ввиду избыточной массы, он двигался медленнее обычного, а уставал значительно быстрее. Именно это привело к его обидному поражению в первой схватке, а также не позволило уверенно взять верх во второй.

Таким образом, Конор сам усложнил себе жизнь и превратил поединок с Дональдом в лотерею. Если в лёгком весе он с большой долей вероятности считался бы фаворитом, то в категории до 77 кг его перспективы кажутся более чем туманными. В Лас-Вегасе Макгрегору придётся бороться не только с визави, но и со своим организмом, не привыкшим биться в условиях данного дивизиона.

По информации СМИ, Макгрегор рассчитывает победить Серроне и помериться силами с Масвидалем, после чего вновь вернуться в лёгкий вес для встречи с Нурмагомедовым. Несомненно, битва с Ковбоем покажет, способен ли он на равных конкурировать с природными полусредневесами. В противном случае, его дуэль с Хорхе может превратиться в избиение, что лишит его каких-либо шансов на реванш с Хабибом.

Кёртис Блэйдс — Джуниор дос Сантос

Турнир: UFC Fight Night 166

Дата и место проведения: 25 января, Роли (США)

Ещё одним значимым событием января станет поединок между двумя звёздами тяжёлого дивизиона UFC. На данный момент Кёртис Блэйдс и Джуниор дос Сантос в рейтинге категории занимают третье и четвёртое места соответственно, а их очное противостояние может определить будущего соискателя пояса. Правда, шанса побороться за титул придётся подождать, ведь первым в очереди стоит экс-чемпион Дэниел Кормье.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата пообещало Кормье незамедлительный реванш со Стипе Миочичем, но пока не назначило дату схватки. Эта ситуация спровоцировала стагнацию в дивизионе, располагающем целым рядом достойных претендентов на титул. За исключением дос Сантоса, каждый из представителей топ-5 имеет право прямо сейчас потребовать бой за пояс и будет иметь для этого все основания. Однако удовлетворить аппетиты всех спортсменов UFC не мог, в связи с чем принял решение отсеять часть соискателей.

Поединок между Блэйдсом и дос Сантосом смело можно считать своего рода полуфиналом импровизированного турнира, победитель которого станет следующим претендентом на пояс. В марте силами померятся Фрэнсис Нганну и Жаирзиньо Розенструйк, а триумфаторы обеих битв с большой долей вероятности сойдутся в элиминаторе. Вклиниться в этот междусобойчик вполне мог Александр Волков, но длительный простой и затяжной поиск оппонента вряд ли позволит ему вовремя обозначить свои претензии на почётное звание. Тем обиднее, что изначально именно россиянин должен был драться с бразильцем, но тот получил травму и был заменён на эпатажного, но не самого именитого Грега Харди.

Что касается самой схватки, то Блэйдс является фаворитом. Он идеально владеет борцовскими навыками, что может стать ключевым фактором. Дос Сантос достаточно неуютно чувствовал себя в битвах с соперниками подобного калибра, что отлично показывали его встречи с тем же Миочичем и Кейном Веласкесом. Если Кёртис сможет перевести Джуниора в партер, то тот уже вряд ли сможет составить ему достойную конкуренцию.

Джулия Бадд — Крис Сайборг

Бой за титул чемпионки Bellator в полулёгком весе

Турнир: Bellator 238

Дата и место проведения: 25 января, Инглвуд (США)

В отличие от UFC, Bellator проведёт лишь один турнир в январе, главным событием которого станет дебют Кристиан Жустино. Легендарная девушка-боец по прозвищу Сайборг со скандалом покинула Абсолютный бойцовский чемпионат, но недолго оставалась без работы. Скотт Кокер быстро сделал ей предложение и увёл у конкурента один из самых ценных активов.

Безусловно, поражение от Аманды Нуньес немного подпортило реноме Сайборг, но она осталась одной из самых звёздных девушек-бойцов в истории ММА. Её бескомпромиссный стиль ведения поединков снискал ей огромную славу и популярность, а также гарантировал востребованность вплоть до ухода из спорта. В связи с этим, решение Кокера кажется полностью оправданным, особенно с учётом не самого сильного женского дивизиона в Bellator.

Однако именно это может стать причиной того, что дебютный поединок так и останется самым ярким событием в карьере Жустино в Bellator. Промоушен не располагает достойным подбором оппоненток для бразильянки, а неконкурентные схватки не пользуются большим спросом. Осложняет ситуацию тот факт, что действующая чемпионка Джулия Бадд практически «вычистила» весь дивизион, взяв верх над каждой из достойных соперниц.

Тем не менее, американке практически нечего противопоставить экс-чемпионке UFC и Invicta. Бадд делает акцент на борьбу, при этом обладает довольно средними навыками в стойке. Учитывая мощь Сайборг, ей будет очень сложно затянуть её в партер, в то время как пробелы в ударной технике станут серьёзной проблемой. Бразильянка может легко перебить соперницу и завоевать титул в ещё одной организации.

Алексей Олейник — Морис Грин

Турнир: UFC 246

Дата и место проведения: 18 января, Лас-Вегас (США)

Два поражения подряд лишили российского спортсмена места в десятке сильнейших тяжеловесов UFC, а ещё одно способно поставить под вопрос его карьеру в чемпионате. Не секрет, что руководство промоушена без сожаления расстаётся с большинством атлетов, не способных выиграть на протяжении трёх боёв. В связи с этим, Алексею Олейнику необходимо приложить максимум усилий для победы на турнире в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что для этой задачи оппонент более чем подходит. Несмотря на возраст, 33-летнего Мориса Грина вряд ли можно назвать искушённым спортсменом, о чём говорят его послужной список из восьми побед и трёх поражений. При этом последнее из них ему нанёс другой россиянин Сергей Павлович. Экс-чемпиону Fight Nights Global потребовалось всего 2 минуты 11 секунд, чтобы отправить американца в нокаут.

Грин долгое время занимался бразильским джиу-джитсу, в результате чего получил синий пояс, но вряд ли сможет что-то противопоставить Олейнику в данном аспекте. Если Алексей сумеет провести тейкдаун, то у визави будет мало шансов оказать ему сопротивление. Тем не менее американец обладает неплохим ударом, что вполне может стать причиной третьего подряд поражения россиянина в UFC.

Аскар Аскаров — Тим Эллиотт

Турнир: UFC 246

Дата и место проведения: 18 января, Лас-Вегас (США)

На турнире UFC 246 состоится ещё один поединок с участием российского бойца. Как и Олейник, Аскаров постарается улучшить своё положение в крупнейшем ММА-промоушене мира и одержать первую победу. В дебюте он выступил не очень удачно и не смог сломить сопротивление Брэндона Морено. Примечательно, что даже это не помешало ему сходу ворваться в рейтинг наилегчайшего дивизиона и оказаться сразу на 12-й позиции.

Ввиду отсутствия должного количества сильных спортсменов, победа над Эллиоттом гарантирует Аскарову место в топ-10 и мгновенно включит его в борьбу за звание. Помимо претендентов на пояс в лице Джозефа Бенавидеса и Дейвисона Фигейредо, лишь трое представителей топ-5 выиграли в последнем бою, при этом лишь Рожерио Бонторин может похвастаться серией из двух побед.

Аскарову необходимо использовать возможность вклиниться в борьбу за пояс, а победа над Тимом Эллиоттом может стать отличным подтверждением этих намерений. Американец является бывшим претендентом на титул, а схватка с ним станет для россиянина отличным тестом.