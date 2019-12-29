«Таких спортсменов — один на миллиард»: как хвалят Емельяненко за победу нокаутом над Джексоном в Bellator

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном благодаря тому, что не дал сопернику действовать первым номером. Об этом заявил глава Союза ММА России Радмир Габдуллин. Он восхитился тактической подготовкой спортсмена, а также отметил его уникальность. Тренер Последнего императора Питер Тайссе рассказал, что Емельяненко пока рано завершать карьеру, а президент Bellator Скотт Кокер выразил готовность организовать для него поединок в Москве.

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона по прозвищу Рэмпейдж в рамках турнира Bellator 237. Эта победа стала для него 39-й.

После поединка 43-летний спортсмен сообщил, что не намерен завершать карьеру, однако не захотел рассказывать о своих дальнейших планах. При этом его тренер остался доволен формой подопечного и выразил уверенность, что Емельяненко рано уходить из спорта.

«Он полностью выполнил план на бой. Фёдор был очень быстр, невероятно быстр. И его очень сильный и быстрый удар решил исход боя. Он всё ещё может выступать на самом высоком уровне», — цитирует Питера Тайссе ТАСС.

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В свою очередь, президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что промоушен готов организовать для Емельяненко титульный поединок в том случае, если спортсмен этого захочет. Напомним, в июне россиянин подписал новый контракт с организацией. По сообщению СМИ, он рассчитан на три боя.

«Фёдор выглядел невероятно. Его было просто невозможно остановить. Думаю, Джексон ещё как почувствовал его удары. А встреча была остановлена верно. Мы посмотрим насчёт конкретной даты следующего поединка, подождём восстановления Емельяненко. Но чего я бы точно хотел, так это чтобы он поставил хорошую точку в карьере боем в Москве», — поделился мнением Кокер.

Джексон также отдал должное сопернику. В то же время, по его словам, причиной поражения стала значительная разница в весе — 11 кг.

«Фёдор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать. Проиграл, потому что очень большой. Мне было тяжело двигаться, я был медленнее. Всё закономерно, что ещё сказать», — заявил американец.

Российские и зарубежные эксперты также восхитились действиями российского бойца во встрече с Джексоном. Так, глава Союза ММА России Радмир Габдуллин отметил уникальность Емельяненко.

«Таких спортсменов — один на миллиард, и слава богу, что он из России. Мы им очень гордимся, я сам прежде всего им горжусь, и мне повезло в жизни, что пять лет я провёл в одном зале рядом с ним», — признался функционер.

Кроме того, он особо выделил умение тяжеловеса подобрать нужную тактику. По его словам, соперник славится своими атакующими действиями, однако россиянин не позволил ему полностью себя проявить и заставил держать оборону.

«Фёдор всегда действует от ситуации, но в этом бою было понятно, что он будет работать первым номером. Джексон это не совсем любит, и вся его техника и тактика сосредоточена на том, чтобы тоже идти вперёд, вторым номером он не совсем любит работать», — пояснил Габдуллин.

Многие специалисты считали, что бой завершится в пользу Емельяненко. В то же время их удивила продолжительность встречи, которая составила всего 164 секунды.

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«Впечатления радостные. Если честно, я ожидал победы, но не такой быстрой. Думал, что Рэмпейджа покинут силы в конце второго раунда. На взвешивании увидел, что у него большие проблемы с лишним весом. Мне кажется, это стало главной причиной того, что американец так плохо двигался», — цитирует экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко Sport24.

По его мнению, форма Джексона оставляла желать лучшего, а Емельяненко сделал всё, что должен был в этой ситуации.

«Фёдор красавец. У него никогда не было проблем с большими парнями. Он был быстрее и хорошо двигался, потому что Рэмпейдж позволял ему это делать. Фишка Емельяненко в том, что он очень взрывной для тяжёлого веса», — заключил Шлеменко.

Российский боец ММА Вячеслав Василевский отметил, что именно так и прогнозировал ход боя. Он отменил скорость россиянина, а также умение правильно оценить происходящее в октагоне. Спортсмен подчеркнул, что порой Емельяненко пропускает удары после собственных атак, однако сейчас этого не произошло.

«Я говорил, что Фёдор выиграет нокаутом в первой половине первого раунда, в итоге так и произошло. Он был быстрее, лучше, в подготовке серьёзен, как и раньше. А Рэмпейдж просто так это сделал — для хайпа, для денег. С первых минут было понятно, что у соперника очень мало шансов», — поделился мнением Василевский.

В то же время ещё один боец ММА Кирилл Сидельников отметил, что победа Последнего императора была не столь лёгкой, как это могло показаться со стороны.

«Был проделан большой путь, плюс выступление перед японской публикой. Но Фёдор полностью выполнил свой план, хорошо выглядел и было видно, что он лучше готов. Ещё на тренировках было заметно, что у Емельяненко пороха хватает, причём ещё не на один бой», — приводит слова Сидельникова РИА Новости.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров также отдел должное соотечественнику.

«Умение вставать после проигрыша у Фёдора не отнять. Безграничное уважение только за это. Он, конечно, настоящий боец, до мозга костей. Многим нашим молодым этого не хватает и никогда уже не хватит. Нужно походить и прожить жизнь в его мокасинах. Готов, нацелен, хоть о защите опять не думал и пару раз могло бы прилететь. Приятный подарок стране на Новый год», — написал Тактаров у себя в Instagram.

Восхитились Емельяненко и в Абсолютном бойцовском чемпионате. Так, представитель лёгкой весовой категории Джеймс Вик отметил скорость работы рук россиянина, а его коллега по дивизиону Эд Яквинта лаконично прокомментировал итог боя на своей странице в Twitter.

«Фёдор всё ещё Фёдор. Рэмпейдж — не очень», — написал американец.