Тренер Емельяненко: Фёдор всё ещё может выступать на самом высоком уровне
- РИА Новости
«Он полностью выполнил план на бой. Фёдор был очень быстр, невероятно быстр. И его очень сильный и быстрый удар решил исход боя. Он всё ещё может выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Тайссе ТАСС.
В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном, закончившийся победой россиянина нокаутом.
Ранее сообщалось, что Джексон отказался от медицинской помощи после нокаута от Емельяненко.