Тренер Емельяненко: Фёдор всё ещё может выступать на самом высоком уровне

Питер Тайссе, тренер российского бойца Фёдора Емельяненко, прокомментировал победу своего подопечного над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

«Он полностью выполнил план на бой. Фёдор был очень быстр, невероятно быстр. И его очень сильный и быстрый удар решил исход боя. Он всё ещё может выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Тайссе ТАСС.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном, закончившийся победой россиянина нокаутом.

Ранее сообщалось, что Джексон отказался от медицинской помощи после нокаута от Емельяненко.