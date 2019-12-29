Джексон отказался от медицинской помощи после нокаута от Емельяненко

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Американский боец Куинтон Джексон не стал обращаться за медицинской помощью после поражения нокаутом от россиянина Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 237, который прошёл в японском городе Сайтама.
Джексон отказался от медицинской помощи после нокаута от Емельяненко
  • globallookpress.com
  • © KEIZO MORI/AFLO

Об этом сообщил представитель команды 41-летнего американца, слова которого передаёт ТАСС.

После поражения от Емельяненко в активе Джексона 14 проигранных боёв при 38 победах.

Ранее стало известно, когда состоится следующий бой Фёдора Емельяненко.

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