Джексон отказался от медицинской помощи после нокаута от Емельяненко

Американский боец Куинтон Джексон не стал обращаться за медицинской помощью после поражения нокаутом от россиянина Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 237, который прошёл в японском городе Сайтама.

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Об этом сообщил представитель команды 41-летнего американца, слова которого передаёт ТАСС. После поражения от Емельяненко в активе Джексона 14 проигранных боёв при 38 победах. Ранее стало известно, когда состоится следующий бой Фёдора Емельяненко.