Стало известно, когда состоится следующий бой Фёдора Емельяненко
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По словам представителя организации, которые передаёт ТАСС, 43-летний россиянин проведёт свой следующий бой летом 2020 года в Европе.
В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем Куинтоном Джексоном, завершившийся победой россиянина нокаутом.
Ранее Емельяненко заявил, что рад победе над Джексоном на турнире в Японии.