Стало известно, когда состоится следующий бой Фёдора Емельяненко

В промоушене Bellator назвали ориентировочную дату и место проведения следующего поединка российского бойца Фёдора Емельяненко.

По словам представителя организации, которые передаёт ТАСС, 43-летний россиянин проведёт свой следующий бой летом 2020 года в Европе.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем Куинтоном Джексоном, завершившийся победой россиянина нокаутом.

Ранее Емельяненко заявил, что рад победе над Джексоном на турнире в Японии.