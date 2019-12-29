Емельяненко рад победе над Джексоном на турнире в Японии

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Российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал свою победу над Куинтоном Рэмпейджем Джексоном на турнире Bellator 237, который прошёл в японском городе Сайтама.
Емельяненко рад победе над Джексоном на турнире в Японии
  • Reuters

«Рад, что мы одержали победу и мне удалось вновь порадовать вас, фанаты. Здесь, в Японии, случилось моё становление как бойца. Здесь я завоевал ваше уважение. Рад, что снова удалось порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это мой последний бой в Японии. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Хочу также сказать спасибо моим болельщикам в России, Сербии, Греции — везде», — заявил Емельяненко после поединка.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном.

Ранее сообщалось, что Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator 237.

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