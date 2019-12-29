Bellator готов начать переговоры о титульном поединке для Емельяненко

Короткая ссылка
Промоушен Bellator готов начать переговоры о проведении титульного поединка с участием российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
Bellator готов начать переговоры о титульном поединке для Емельяненко
  • @BellatorMMA
  • Twitter

«Конечно, мы начнём переговоры, если Фёдор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator. Но надо понять, хочет ли он этого», — приводит ТАСС слова президент Bellator Скотта Кокера.

В январе Емельяненко не сумел завоевать титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, уступив в финальном поединке американцу Райану Бейдеру.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в команде Емельяненко подтвердили, что он травмировал ногу в бою с Джексоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить