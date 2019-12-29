Bellator готов начать переговоры о титульном поединке для Емельяненко

Промоушен Bellator готов начать переговоры о проведении титульного поединка с участием российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.

«Конечно, мы начнём переговоры, если Фёдор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator. Но надо понять, хочет ли он этого», — приводит ТАСС слова президент Bellator Скотта Кокера.

В январе Емельяненко не сумел завоевать титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, уступив в финальном поединке американцу Райану Бейдеру.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в команде Емельяненко подтвердили, что он травмировал ногу в бою с Джексоном.