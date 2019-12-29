В команде Емельяненко подтвердили, что он травмировал ногу в бою с Джексоном
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По словам представителя команды 43-летнего россиянина, которые передаёт ТАСС, травма, вероятно, незначительна. У бойца на ноге наблюдается гематома.
Отмечается, что Емельяненко получил повреждение, пробив ногой в защиту своего соперника.
Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.
В октябре россиянин объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем.
Ранее сообщалось, что Джексон назвал причину поражения от Емельяненко.