Джексон назвал причину поражения от Емельяненко

Американский боец Куинтон Джексон прокомментировал своё поражение от россиянина Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

«Я проиграл, потому что очень большой. Мне тяжело было двигаться, я был медленнее. Всё закономерно, что ещё сказать», — приводит слова Джексона ТАСС.

На официальном взвешивании перед боем вес американца составил 120,2 кг против 109 кг у Емельяненко.

43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

В октябре россиянин объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном.

Ранее сообщалось, что Емельяненко мог получить травму ноги в бою с Джексоном.