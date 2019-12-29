СМИ: Емельяненко мог получить травму ноги в бою с Джексоном

Российский боец Фёдор Емельяненко, вероятно, получил повреждение в поединке с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237, который прошёл в японском городе Сайтама.

Как сообщает ТАСС, во время боя 43-летний россиянин нанёс сопернику удар ногой, который пришёлся в защиту американца. После поединка россиянин покидал арену прихрамывая.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном, закончившийся победой россиянина нокаутом.

Ранее тренер Емельяненко заявил, что его подопечный всё ещё может выступать на самом высоком уровне.