СМИ: Емельяненко мог получить травму ноги в бою с Джексоном

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Российский боец Фёдор Емельяненко, вероятно, получил повреждение в поединке с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237, который прошёл в японском городе Сайтама.
СМИ: Емельяненко мог получить травму ноги в бою с Джексоном
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, во время боя 43-летний россиянин нанёс сопернику удар ногой, который пришёлся в защиту американца. После поединка россиянин покидал арену прихрамывая.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном, закончившийся победой россиянина нокаутом.

Ранее тренер Емельяненко заявил, что его подопечный всё ещё может выступать на самом высоком уровне.

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