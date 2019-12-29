Фёдор Емельяненко рассказал, кому посвятил победу над Джексоном

Российский боец Фёдор Емельяненко рассказал, кому посвятил свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

«Сегодня день рождения моей дочери Василисы. Эту победу посвящаю ей», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном.

Ранее Джексон высказал мнение, что Емельяненко не должен заканчивать карьеру.