Фёдор Емельяненко рассказал, кому посвятил победу над Джексоном
- РИА Новости
«Сегодня день рождения моей дочери Василисы. Эту победу посвящаю ей», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
В общей сложности в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
В октябре он объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном.
Ранее Джексон высказал мнение, что Емельяненко не должен заканчивать карьеру.