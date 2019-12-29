Джексон считает, что Емельяненко не должен заканчивать карьеру

Американский боец Куинтон Джексон высказал мнение о намерении россиянина Фёдора Емельяненко в ближайшем будущем завершить спортивную карьеру.

«Фёдор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать», — приводит слова Джексона ТАСС.

43-летний Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

В октябре россиянин объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с Джексоном.

Ранее сообщалось, что Емельяненко мог получить травму ноги в бою с Джексоном.