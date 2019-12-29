Успешное начало прощального турне: Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator 237 в Японии

В городе Сайтама состоялся турнир Bellator 237. В главном поединке вечера Фёдор Емельяненко победил Куинтона Рэмпейджа Джексона. Он продлился две минуты 44 секунды и завершился нокаутом в исполнении россиянина. По окончании схватки он поблагодарил местных болельщиков за поддержку и признался, что этот бой может стать для него последним в Японии.

Заключительным аккордом 2019 года в смешанных единоборствах стал поединок между Фёдором Емельяненко и Куинтоном Рэмпейджем Джексоном на турнире Bellator 237, прошедшем на «Сайтама Супер Арене» в Японии. Россиянин нокаутировал американца в первом раунде и успешно начал прощальное турне.

Схватка с участием Фёдора Емельяненко традиционно считается одним из главных событий года в ММА. За свою карьеру он успел прославиться как один из величайших тяжеловесов в истории спорта, поэтому каждое его появление в клетке ожидается с особым нетерпением. На этот раз фанатов и вовсе ждала настоящая классика смешанных единоборств, ведь его соперником должен был стать ещё один ветеран японского промоушена PRIDE Куинтон Джексон.

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Атлеты длительное время бились под эгидой организации, но так ни разу и не пересеклись на ринге. В то время Емельяненко выступал в тяжёлом весе, а Джексон — в среднем, что практически лишало их шансов на встречу. Впоследствии американец пошёл в UFC, где прославился в полутяжёлой категории, а россиянин отправился покорять Strikeforce. Правда, с гораздо меньшим успехом.

Долгое время карьеры бойцов развивались параллельно, пока их пути не пересеклись в Bellator. Президент промоушена Скотт Кокер всегда любил устраивать в октагоне противостояние легенд, поэтому взялся за организацию дуэли между Емельяненко и Джексоном. А для обеспечения максимального уровня ажиотажа, он решил провести её в Японии, где оба спортсмена обладают наибольшей популярностью.

Таким образом, поединок между легендами PRIDE должен был стать первым из трёх последних в карьере Емельяненко. Согласно изначальному плану, Фёдор должен был провести по бою в Японии и в одной из европейских стран, после чего порадовать российских болельщиков и возглавить кард первого турнира Bellator в Москве.

Несмотря на важность битвы, в её преддверии не ощущалось какого-либо напряжения между оппонентами. Фёдор во всеуслышание заявлял о дружеских отношениях с Куинтоном и признавался, что для него этот бой является исключительно бизнесом, а сам Рэмпейдж и вовсе называл себя поклонником Последнего Императора. Кроме того, он отмечал, что болельщики выиграют при любом исходе поединка.

По окончании процедуры взвешивания стало понятно, что Рэмпейдж намерен сделать ставку на физическую мощь. Так, он показал вес в 120,4 кг, что стало самым высоким результатом в его карьере. Емельяненко также серьёзно прибавил в сравнении с последними схватками. Его масса составила 109 кг, а в последний раз он демонстрировал схожие параметры в сражении с Френком Миром (108,8 кг).

Многих могло удивить, что к клетке Емельяненко шёл под непривычную для себя инструментальную композицию. За многие годы он приучил своих болельщиков к тому, что делает это исключительно под отечественные песни, но в этот раз решил изменить традиции. Однако в октагоне стало ясно, что эта деталь никак не повлияла на его настрой и концентрацию.

Фёдор сходу обрушил град атак на Куинтона и практически не давал тому отвечать. Он действовал стремительно, раз за разом находя бреши в защите противника. На фоне визави Рэмпейдж смотрелся необычайно грузным и неповоротливым, но его контратаки всё равно таили в себе огромную опасность.

Емельяненко работал сериями, подключал ноги и в целом бился очень разнообразно, в результате чего Джексону неоднократно приходилось уходить в глухую оборону. Правда, однажды россиянин излишне увлёкся, что чуть было не стоило ему успеха. Правый боковой американца пришёлся точно в голову, но не смог потрясти Последнего Императора.

Тем не менее превосходство Фёдора было видно невооружённым глазом, и уже в середине первой пятиминутки оно воплотилось в красивую победу нокаутом. Куинтон авантюрно пошёл вперёд и зазевался, чем мгновенно воспользовался Емельяненко. Точный правый прямой свалил Джексона с ног, а рефери поспешил остановить схватку. Американец был недоволен, но о нецелесообразности продолжения дуэли говорили как его потерянный взгляд, так и рассечение под глазом.

В активе Емельяненко теперь 39 побед, причём 30 из них были одержаны досрочно (15 нокаутом и 15 сдачей). После боя он выразил глубокое уважение местным любителям ММА и поблагодарил их за поддержку на протяжении многих лет.

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«Рад, что мы одержали победу и мне удалось вновь порадовать вас. В Японии случилось моё становление как бойца. Здесь я завоевал ваше уважение. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это мой последний бой здесь. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Хочу также сказать спасибо моим болельщикам в России, Сербии, Греции — везде», — сказал Емельяненко.

Также турнир Bellator 237 запомнился яркими выступлениями других атлетов организации. Майкл Пейдж нокаутировал Шинсо Ансаи и продлил свою победную серию до трёх схваток. Японец с трудом продержался первый раунд, пропустив пару мощнейших ударов ногами в исполнении визави, а во втором смог вытерпеть лишь 23 секунды. Мощнейший встречный удар справа стал роковым. Тем не менее для Венома этот успех вряд ли можно считать серьёзным, ведь соперник наголову уступал ему в классе.

Во втором по значимости поединке досрочную победу одержал Майкл Чендлер. Экс-чемпион Bellator в лёгком весе не испытал никаких проблем в битве с Сидни Аутло, отправив того на настил уже в середине первого раунда. Как и в случае с предыдущей дуэлью, разница в классе между атлетами была видна невооружённым глазом, тем не менее этот успех должен добавить американцу хороших эмоций. В мае он был бит Патрисиу Фрейре и потерял почётное звание.