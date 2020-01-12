Макгрегор: я не закончил с лёгким дивизионом UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что намерен вернуться в лёгкую весовую категорию.

«Полусредний вес выглядит интригующе для меня. Здесь есть Хорхе Масвидаль, владеющий поясом BMF, есть ряд парней, сражающихся за титул. Я чувствую себя хорошо в этом весе, это то, кто я есть. Но я не закончил с лёгким дивизионом, ни за что. Я могу сделать вес для боя. Но хочу подойти к нему свежим», — заявил Макгрегор в интервью MMA Junkie.

Ближайший поединок ирландца с американцем Дональдом Серроне пройдёт в полусреднем весе. Сам Макгрегор, а также президент UFC неоднократно заявляли, что целью бывшего чемпиона является повторный поединок с обладателем титула в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне.