Комплимент Уиттакера, обвинения Макгрегора и подготовка к бою с Фергюсоном: с чего начался 2020-й для Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил, что находящегося в хорошей форме Хабиба Нурмагомедова невозможно победить. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, напротив, полагает, что Тони Фергюсону под силу сделать это на грядущем турнире в Нью-Йорке. В свою очередь, Конор Макгрегор и его команда пытаются добиться реванша с россиянином. Однако отец и агент Нурмагомедова исключают его встречу с ирландцем в ближайшее время. Вызов Хабибу также готовы бросить Жорж Сен-Пьер и 40-летний житель Узбекистана, обратившийся с просьбой об организации боя к президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

«Хабиба невозможно победить»

Запланированный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном — одно из самых ожидаемых событий 2020 года в смешанных единоборствах. 18 апреля американец на турнире UFC 249 в Нью-Йорке попытается отобрать у россиянина чемпионский пояс в лёгком весе. Мнения о возможном исходе противостояния высказываются разные, но большинство всё-таки считает фаворитом россиянина. В их числе — бывший чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер.

«Честно говоря, я не думаю, что кто-либо сможет победить Хабиба. Того Хабиба, которого я видел в бою с Макгрегором, невозможно победить. Я никого не вижу», — признался боец в интервью YouTube-каналу Grange TV.

В свою очередь, президент UFC Дана Уайт предположил, что у Тони всё-таки есть свои козыри, а если кто и может взять верх над чемпионом, то это уступавший последний раз более семи лет назад американец.

«Он заслужил право выйти на этот бой. Благодаря болельщикам можно оценить, насколько масштабным и значимым на самом деле является поединок. Фанаты сходят с ума от этого боя, они хотят увидеть его, поэтому можно утверждать, что он очень важный. Многие верят, что Тони — парень, который победит Хабиба. Посмотрим», — приводит слова Уайта ESPN.

Между тем сам Хабиб продолжает спокойно готовиться к поединку и не реагирует на провокации. При этом уроженец Дагестана не забывает регулярно обновлять соцсети. В среду он выложил сразу два поста в Instagram. В первом Нурмагомедов призвал помолиться за Австралию, которая страдает от лесных пожаров, а во втором порадовал подписчиков собственным фото 12-летней давности.

«Нурмагомедов не хочет встречи»

Однако если Нурмагомедов спокойно готовится к своему поединку, то Конор Макгрегор, которого уже 19 января ожидает бой с Дональдом Серроне, не забывает регулярно задевать бывшего соперника в соцсетях и СМИ, продолжая готовить публику к возможному реваншу.

«Он дрожит. Этот мужик дрожит. Нурмагомедов не хочет повторной встречи. Хабиб просто не хочет такого поединка... Он просто-напросто боится. Но все хотят боя-реванша. Этого хочет Дана Уайт, этого хотим все мы. Он может бегать от этого поединка, но он не может спрятаться. Я жду нашей встречи», — цитирует ирландца MMA Fighting.

Макгрегор также подчеркнул, что в первом бою с Хабибом выиграл стартовый раунд. По словам Конора, он доминировал в стойке, тогда как соперник — в партере.

«Во втором раунде ему повезло поймать меня ударом — и у него получилась отличная пятиминутка. После я выиграл третий раунд. Даже во время размена в четвёртом у меня было преимущество до того момента, как я попался на удушающий. Наш поединок состоялся после ужасного тренировочного лагеря. Я просто не проявил уважения к тем людям, которые верили в меня», — добавил Макгрегор.

За Нурмагомедова ирландцу ответил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз. Он заявил, что его клиенту на данный момент попросту не интересен бой с Макгрегором.

«Дана Уайт — величайший промоутер в истории, я очень уважаю его. Он заставил людей говорить о Коноре. Хорошо, пусть делает своё дело. Он может продвигать бои. У него есть свои планы, а у Хабиба — свои. Иногда наши интересы расходятся, а иногда мы приходим к соглашению. Но нас не интересует бой с Макгрегором. К тому же, думаю, он может проиграть Дональду Серроне», — цитирует менеджера MMA Junkie.

В качестве следующего вероятного соперника Абдель-Азиз назвал Джастина Гэтжи, выигравшего три последних боя в первых раундах.

«Он побеждает нокаутами. Следуя логике, именно он должен быть следующим претендентом на титул. Джастин занимает третье место в рейтинге UFC. Второй номер, Порье, уже получил титульный бой. Так что именно поединок с Хабибом имеет наибольший смысл для Гэтжи и его карьеры. Макгрегор не хочет иметь с Джастином ничего общего. Мы понимаем, что Гэтжи может побеждать досрочно, и мы знаем, что Конор — из тех бойцов, которые готовы сдаться. Потому UFC делает правильный шаг, когда не организовывает их встречу. Гэтжи попросту надерёт Конору зад», — подчеркнул Адбель-Азиз.

«Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона»

Впрочем, Уайт не оставил надежд организовать громкий реванш и в очередной раз заявил, что Макгрегор может встретиться с Нурмагомедовым в 2020-м. Причём ирландец даже готов выйти на замену Фергюсону.

«В 2020 году Конор хочет сразиться трижды. Он надеется, что в случае победы над Серроне сумеет добиться встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает так, как думает. Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона. Конор уверен, что он победит Серроне и в случае чего будет готов к встрече с Нурмагомедовым в лёгком весе», — цитирует Уайта BJPenn.

При этом менеджер Конора Оди Аттар отметил, что реванш между его клиентом и Нурмагомедовым вполне может состояться в Москве. По его словам, Макгрегор весьма популярен в России. Поэтому будущий реванш он назвал «мероприятием гигантского масштаба».

Между тем отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в очередной раз высказался о Коноре и призвал его встретиться не с сыном, а с другим своим учеником — Исламом Махачевым.

«Я его простил. Правда, он ведёт себя так, как ведёт. Назвал целый народ трусами. Любой дагестанец, не только Хабиб, мог бы его на асфальт приземлить. Но это было бы нехорошо. Раз приехал в гости — пусть погостит, но ведёт себя достойно. Меня абсолютно не тронули его слова. Меня уже давно не трогают его слова. Если что-то хочет сказать, то пусть это сделает его отец», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Впрочем, надежды встретиться с действующим чемпионом не теряет не только Макгрегор, но и легендарный боец Жорж Сен-Пьер, который объявил о завершении карьеры в 2019-м. Оба спортсмена неоднократно заявляли, что хотели бы организовать очный поединок, а в начале нового года тренер канадца Фирас Захаби напомнил об этой идее.

«Считаю, такая возможность есть. Послушайте, я не хочу говорить за него. Но я не думаю, что он закончил. Он настолько любит дух соревнования, что захочет вернуться, как только увидит бойца, которого все считают непобедимым. Хабиб как раз такой. Но бой должен пройти в весовой категории до 165 фунтов. Организует ли UFC такой поединок? Это вопрос», — сказал Захаби в интервью YouTube-каналу Fight Tips.

Стоит добавить, что иногда Нурмагомедов получает совсем неожиданные вызовы. Так, недавно к Хабибу через президента Узбекистана Шавката Мирзиёева обратился 40-летний житель Пешкунского района Бухарской области. Одним из главных условий для боя мужчина назвал обязательный медицинский осмотр как для него, так и для Хабиба. О реакции чемпиона на это предложение пока ничего не известно.