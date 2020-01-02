Уайт: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова
- © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images
«Тони продолжает делать то, что делал раньше. Он заслужил право выйти на этот поединок. Благодаря болельщикам можно оценить, насколько масштабным и значимым на самом деле является бой. Фанаты сходят с ума от этой встречи, они хотят увидеть её, потому можно утверждать, что она очень важна. Многие люди верят, что Тони Фергюсон — это тот парень, который победит Хабиба. Посмотрим», — цитирует Уайта ESPN.
Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине на турнире UFC 249. Оба бойца имеют серии из 12 побед в рамках выступления под эгидой данного промоушена.
Ранее отец Нурмагомедова заявил, что реванш с Макгрегором нужен ненавистникам Хабиба.