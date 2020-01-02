Уайт: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал ажиотаж вокруг поединка российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Уайт: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Тони продолжает делать то, что делал раньше. Он заслужил право выйти на этот поединок. Благодаря болельщикам можно оценить, насколько масштабным и значимым на самом деле является бой. Фанаты сходят с ума от этой встречи, они хотят увидеть её, потому можно утверждать, что она очень важна. Многие люди верят, что Тони Фергюсон — это тот парень, который победит Хабиба. Посмотрим», — цитирует Уайта ESPN.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине на турнире UFC 249. Оба бойца имеют серии из 12 побед в рамках выступления под эгидой данного промоушена.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что реванш с Макгрегором нужен ненавистникам Хабиба.

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