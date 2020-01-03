Макгрегор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в бою при необходимости

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор готов заменить в случае необходимости одного из участников боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Макгрегор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в бою при необходимости
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Конор хочет провести три боя в этом году. Он надеется, что победит Серроне и добьётся встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает то, что думает. Он уверен, что побьёт Серроне и будет готов сразиться с Хабибом, если что-то произойдёт. Мы же пытаемся организовать бой Хабиба и Тони, но Макгрегор будет готов в случае чего», — цитирует Уайта ESPN.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Бруклине на турнире UFC 249. Оба бойца имеют серии из 12 побед в рамках выступлений под эгидой данного промоушена.

Макгрегор проведёт бой с Дональдом Серроне 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.

Ранее Уайт прокомментировал ажиотаж вокруг поединка Нурмагомедова и Фергюсона.

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