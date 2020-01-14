«Хабиб может спрятаться, но не убежать»: Макгрегор о бое с Нурмагомедовым, реванше с Мейвезером и проблемах с алкоголем

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал большое интервью в преддверии своего возвращения в клетку после 15-месячного перерыва. Ирландец признался, что испытывал серьёзные проблемы с алкоголем перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым, выразил желание выступить на турнире в Москве и рассказал о своём намерении стать чемпионом мира по боксу.

Менее чем через неделю Конор Макгрегор проведёт свой первый поединок за 15 месяцев. На первом турнире UFC в 2020 году он сразится с Дональдом Серроне и попытается сходу ворваться в элиту полусреднего веса. Ирландец предельно ответственно подходит к этой дуэли, однако даже высочайший уровень напряжения не помешал ему уделить внимание журналистам и ответить на многие вопросы, которые беспокоили болельщиков на протяжении последних месяцев.

В 2019 году Макгрегор стал фигурантом сразу нескольких скандалов. Сначала он был арестован в Майами — его обвиняли в нападении на фаната и ограблении. Позднее Конор ударил пожилого мужчину в одном из баров Дублина. Помимо прочего, британка Терри Маррей заявила, что ирландец является отцом её ребёнка, правда, впоследствии результат ДНК-теста опроверг её слова.

Но если экс-чемпион UFC в двух весовых категориях уже успел высказаться относительно инцидентов в Майами и Дублине, то долго избегал обсуждения последней темы. На этот раз он также не стал вдаваться в подробности, отметив, что анализы подтвердили его правоту.

«Всё это длилось на протяжении двух с половиной лет. В определённые моменты было тяжело. Но мы имеем то, что имеем. Он (ребёнок. — RT) не мой», — признался Макгрегор ESPN.

По словам спортсмена, на протяжении последнего года он часто был вынужден думать о посторонних вещах, что мешало ему сосредоточиться на карьере в ММА. Но в настоящее время он сфокусирован исключительно на бое с Серроне и прилагает все усилия для того, чтобы успешно совершить возвращение в UFC.

За последние годы многие успели выразить сомнение в том, что Макгрегор достаточно мотивирован для продолжения карьеры в смешанных единоборствах. Он уже давно является одним из самых высокооплачиваемых атлетов мира и имеет собственный бизнес, приносящий ему огромную прибыль. Тем не менее сам ирландец заверил, что до сих пор горит желанием выходить в октагон.

«Для меня это не вопрос денег. В моём положении они всегда в достатке. Никакая сумма не погубит моей страсти к боям, соревнованиям и выступлениям, страсти к тому, чтобы жить так, как мне хочется и нравится. Избыток денег может быть опасным, если до этого ты не научился с ними обращаться. Нет ни границ, ни пределов. Ты волен выбрать любое дело, любое направление. Я знаю, чем мне хочется и нравится заниматься», — выразил мнение ирландец.

При этом он рассказал, что намерен заработать за поединок с Дональдом Серроне баснословную по меркам ММА сумму денег. И это учитывая тот факт, что его гонорар за бой с Хабибом Нурмагомедовым составил $50 млн.

«Рассчитываю получить около $80 млн. Они думают, что я превратился в тост. Но я всё ещё свежий хлеб», — сказал Макгрегор.

Ирландец не уверен, что последует примеру таких бойцов, как Фёдор Емельяненко и Рэнди Кутюр, и будет выступать до 40 лет, но заверил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Думаю, у меня ещё будет пара насыщенных лет. Знаю, что буду биться до 35. К этому моменту собираюсь стать миллиардером», — заявил атлет.

Также он сообщил, что подписал новое соглашение с UFC, но на этот раз сделал выбор в пользу краткосрочного договора. Он истечёт сразу после схватки с Ковбоем, и экс-чемпион в полулёгком и лёгком весах будет иметь возможность продлить контракт.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что Макгрегор намерен провести три поединка в 2020 году. По сведениям ESPN, после победы над Серроне он хотел бы подраться с обладателем титула «самого жёсткого ублюдка» (BMF) Хорхе Масвидалем, либо сразиться за пояс чемпиона в полусреднем весе с Камару Усманом, после чего вернуться в лёгкий дивизион и взять титул. Тем не менее сам ирландец признался, что может появиться в октагоне и большее число раз.

«Если я выйду и одолею Дональда за пару секунд, что вполне может случиться, то я, пожалуй, перейду к следующему бою. Вот такой у меня настрой. (После этого. — RT) позволю себе глоток-другой своего виски, отдохну денёк, а затем, как и после второго боя с (Нейтом. — RT) Диасом, приступлю к тренировкам по программе McGregor Fast», — сказал Макгрегор.

Примечательно, что помимо Масвидаля и Усмана, в число возможных оппонентов Макгрегора вошёл Джастин Гэтжи. В конце 2019 года американский легковес неоднократно жёстко высказывался в адрес ирландца и предлагал ему встретиться в клетке, но выбор пал на Серроне.

«Мы вместе хотели организовать эту битву (с Серроне. — RT). Джастин немного перегнул палку в отношении некоторых вещей... Но я доберусь до него. Его нокаутировали Дастин Порье и Эдди Альварес, поэтому поединок с ним очень удобен для меня», — считает ирландец.

Макгрегор выразил мнение, что даже самые жёсткие оскорбления со стороны Гэтжи неспособны сделать это противостояние принципиальным. Но если дуэль с американцем не грозит стать одной из самых ожесточённых в истории UFC, то его соперничество с Нурмагомедовым уже давно является таковым. Атлеты бились друг с другом в октябре 2018 года, но до сих пор испытывают обоюдную неприязнь.

Как подтвердил Конор, он не отказался от идеи встретиться с Хабибом в конце года, причём хочет сделать это в столице России. Экс-чемпион высоко отозвался о своём визите в Москву, а также выразил мнение, что у Нурмагомедова не получится избежать этой битвы.

«Он может спрятаться, но не убежать. Мне нравится эта идея. Это должно произойти. Я ездил в Москву и это было замечательно. Россия — отличное место. Должен сказать, что остался под впечатлением», — заявил боец.

Комментируя инцидент с брошенной в него бутылкой в одном из московских отелей, он признался, что враждебная реакция со стороны фанатов Нурмагомедова не стала для него сюрпризом. По его словам, это является естественной реакцией на его действия и слова в адрес Хабиба. Макгрегор согласился, что их дуэль очень сложно воспринимать исключительно со спортивной точки зрения, но признался, что в последнее время старается относиться к этому именно таким образом.

«Сделал шаг назад и сфокусировался на наших умениях. Это схватка между очень искусными бойцами. У него свой специфичный стиль, а у меня — свой. Очень интересное столкновение двух целеустремлённых спортсменов», — заявил Макгрегор.

Редко о чём-то сожалеющий Макгрегор даже признался, что некоторые его оскорбления в адрес семьи, отца и религии Нурмагомедова были лишними, но добавил, что таков бойцовский бизнес. Также он не оставил без внимания заявления Хабиба о том, что ради реванша Конору необходимо выиграть десять раз подряд.

«Это страх. Он не хочет этого (драться со мной. — RT)», — заверил ирландец.

Он также выразил мнение относительно схватки между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ирландец не исключил, что один из бойцов вновь может сняться из-за травмы.

Поражение от Нурмагомедова до сих пор остаётся одним из самых тяжёлых в карьере Макгрегора, что поднимает вопрос относительно причин подобного фиаско. Ранее Конор уже признавался, что не был предельно сосредоточен в ходе тренировочного лагеря, но впоследствии рассказал и о других проблемах.

«Перед предыдущим боем (с Хабибом. — RT) я целую неделю пил. Был сам не свой, не знаю, что на меня нашло. В отеле отсиживались парни из тех краёв (из России. — RT), я позвонил и назначил бой. Они вышли из номера, спустились в спортзал, и мы устроили полноценный бой, без шлемов. Я победил. Знаете, то была настоящая война, и я победил, вырубил того парня. Потом ушёл праздновать и вернулся через три дня», — рассказал Макгрегор.

Он заверил, что на этот раз не позволяет себе подобных вольностей и полностью соблюдает режим. Согласно словам ирландца, он пообещал своей команде и близким, что не притронется к спиртному в ходе подготовки к дуэли с Серроне и будет следовать подобным принципам и в будущем.

Однако планы Макгрегора не ограничиваются одними лишь смешанными единоборствами. Судя по его словам, он не намерен ставить крест на боксёрской карьере и собирается вновь выступить в ринге, а в качестве одного из вариантов рассматривает ответный поединок с Флойдом Мейвезером-младшим. Он рассказал, что между ними был уговор, что реванш пройдёт в октагоне, но американец не сдержал слово.

«Знаю, что побил бы Флойда в реванше. Он не согласится провести бой в смешанных единоборств, как говорил ранее. Мы должны были сначала сразиться по правилам бокса, а затем — ММА. Он сам говорил так. Это не было задокументировано, но было оговорено на словах», — рассказал Макгрегор.

При этом он признался, что у него был вариант помериться силами с другим прославленным боксёром — единственным в истории чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

«Переговоры продолжаются. Очень вероятно (что бой с Пакьяо состоится. — RT). Также есть вариант схватки с Поли Малиньяджи. Не прочь подраться с ним. Буду вновь боксировать и выиграю титул чемпиона мира», — заключил Конор.