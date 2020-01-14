Макгрегор рассказал о возможном поединке с Пакьяо

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, что сделал предложение филиппинскому боксёру Мэнни Пакьяо о проведении поединка.

«Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший», — приводит слова Макгрегора ESPN.

В своём единственном поединке по правилам бокса, который состоялся в августе 2017 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в десятом раунде американскому боксёру Флойду Мейвезеру.

Ранее Макгрегор выразил уверенность, что победил бы Мейвезера в реванше.