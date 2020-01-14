Макгрегор уверен, что победил бы Мейвезера в реванше

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что сумел бы одержать победу в реванше с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

«Конечно, я хотел бы повторить этот бой. Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою. Он говорил, что не собирается приходить в смешанные единоборства. Это должен быть бокс. Я думаю, мог бы получиться хороший матч-реванш», — приводит слова Макгрегора ESPN.

В августе 2017-го ирландский боец проиграл Мейвезеру боксёрский поединок техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве.