Макгрегор уверен, что победил бы Мейвезера в реванше
- Reuters
«Конечно, я хотел бы повторить этот бой. Я думаю, что мы должны сделать это. Я уверен, что смог бы победить Флойда во втором бою. Он говорил, что не собирается приходить в смешанные единоборства. Это должен быть бокс. Я думаю, мог бы получиться хороший матч-реванш», — приводит слова Макгрегора ESPN.
В августе 2017-го ирландский боец проиграл Мейвезеру боксёрский поединок техническим нокаутом в десятом раунде.
Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве.