Макгрегор: хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве

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Ирландец Конор Макгрегор заявил, что хотел бы в 2020 году провести поединок с действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор: хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве
  • Reuters

«Я хотел бы закончить этот год поединком с Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Это должно случиться. Я был в Москве. Это прекрасный город. Россия — прекрасная страна. Я очень впечатлён Россией», — приводит слова Макгрегора ESPN.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии команд обоих спортсменов.

Ранее СМИ предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020 году.

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