СМИ предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020 году

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Зарубежные СМИ предполагают, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проведёт два поединка в 2020 году, после чего завершит профессиональную карьеру.
СМИ предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020 году
  • АГН «Москва»

«Хабиб Нурмагомедов не делает секрета из намерения не растягивать карьеру. Он не раз получал травмы в прошлом. Кроме того, он уже оставил потрясающее наследие. Если он сумеет ещё что-то добавить к этому, у него будет не так много причин продолжать выступления. Если Нурмагомедов победит Тони Фергюсона, которого считают самым серьёзным соперником для него, то конкурентов у Орла не останется. Ещё одна победа — и счёт уже будет 30:0. Если это будет супербой с Жоржем Сен-Пьером или реванш с Конором Макгрегором, он по большей части закончит все свои дела», — гласит статья на портале MMA Junkie.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля 2020 года. Это будет 29-й поединок в карьере непобеждённого россиянина.

Ранее член команды Макгрегора рассказал, как нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов.

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