Член команды Макгрегора: нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Нурмагомедов не попал по мне. Когда он прыгал через сетку, у него были подняты руки и ноги, и я не знал, как именно он хочет меня ударить — рукой или ногой. Я помню, что он пошёл вперёд, а я достал его апперкотом. После этого он попытался убежать, а я схватил его за голову. Там творился полнейший беспредел, все начали драться, вокруг появилось много копов, но Нурмагомедов меня даже не коснулся. Помню, что нанёс ему несколько хороших ударов. Он попытался сбежать, но я держал его голову и бил апперкоты. Это был хаос. Всё произошло очень быстро», — цитирует Дэниса MMAJunkie.

Турнир UFC 229 проходил в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. В главном бою вечера Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом.

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