Макгрегор признался, что употреблял алкоголь перед боем с Нурмагомедовым

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Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что употреблял алкоголь незадолго до поединка с действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор признался, что употреблял алкоголь перед боем с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Я пил на неделе перед боем и на неделе, когда был бой с Хабибом. Во мне будто был какой-то яд или что-то такое. Я не делал то, что должен был делать, я не жил той жизнью, которой должен. Я уже не вернусь к этому, сейчас у меня всё прекрасно. Я сделал много ошибок, но мне хватает мужества признать их и исправить», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.

Бой состоялся в октябре 2018 года. Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушающим приёмом в четвёртом раунде. После поединка произошла потасовка при участии команд обоих спортсменов, а сам ирландец с того момента не выходил в октагон.

Ранее Макгрегор высказал мнение о своём конфликте Нурмагомедовым.

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