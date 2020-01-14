Макгрегор: в некоторых вещах мы с Хабибом могли перегнуть палку

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Ирландский боец Конор Макгрегор высказал мнение о своём конфликте с действующим чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор: в некоторых вещах мы с Хабибом могли перегнуть палку
  • Reuters

«Хабиб может бегать от меня, но ему не спрятаться. Личные темы? В некоторых вещах мы с Хабибом могли перегнуть палку. Но это то, что есть. Бизнес боёв. В конце концов, всё пошло так, как пошло. Он говорит, что я должен выиграть десять боёв? Он просто боится», — приводит слова Макгрегора ESPN.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии команд обоих спортсменов.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве.

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