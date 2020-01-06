«Мне хайп не нужен»: Беспутин о возможном бое Емельяненко и Кадырова, выступлениях в России и достижениях Нурмагомедова

Бои между представителями разных видов единоборств, а также между спортсменами и известными личностями помогают популяризировать боевые искусства. Такое мнение в интервью RT выразил обладатель пояса WBA в полусреднем весе боксёр Александр Беспутин, комментируя высказывания о возможном поединке между бойцом ММА Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он также подчеркнул, что бокс в России активно развивается, и ответил на вопрос, почему пока не провёл ни одного сражения на родине. Кроме того, Беспутин прокомментировал достижения Хабиба Нурмагомедова и порассуждал о спортивном долголетии.

«Бои в России не за горами»

— Вы выступаете на профессиональном уровне с 2015 года, но при этом не провели ни одного поединка в России. Как так получилось?

— Да, к сожалению, пока у меня не было боёв в России. Это связано с тем, что у меня американский промоутер, поэтому все мои поединки, за исключением последнего, проходили на территории США. Но надеюсь в ближайшем будущем это исправить. Возможно, защита титула состоится уже на родной земле.

— Это уже решённый вопрос?

— Точно пока не знаю, на данный момент это просто моё желание. Но мысль материальна, поэтому будем думать о хорошем.

— Есть ли уже конкретные договорённости по поводу предстоящего боя?

— Известен оппонент. Речь идёт об обязательной защите пояса, поэтому им станет кубинец Йорденис Угас. Ему, правда, предстоит провести ещё один поединок 1 февраля. Что касается времени, то изначально бой должен был состояться раньше, но его пришлось перенести, так как в начале декабря я получил сильное рассечение во встрече с Раджабом Бутаевым. Поэтому, возможно, сначала проведу произвольную защиту, а затем уже обязательную. Пока более конкретные детали мне неизвестны.

— Часто ли вам поступали предложения подраться на родине?

— Да, такие разговоры ведутся. Сейчас у руля Федерации бокса России стоят люди, понимающие этот спорт, они действительно хотят развивать его по всем направлениям. В большей степени я имею в виду её президента Умара Кремлёва. Приятно и радостно, что так происходит, да и сама организация очень мощная. Поэтому, думаю, бои в России не за горами.

— По вашему мнению, возможно ли стать успешным бойцом и прославленным чемпионом мира, выступая преимущественно в России?

— Повторюсь, при нынешнем руководстве Федерации бокса России, думаю, это возможно.

— Значит, пример Дениса Лебедева, который после поражения от Марко Хука дрался исключительно на родине, но при этом владел титулами чемпиона мира по двум версиям, не является исключением из правил?

— Нет, всё закономерно.

— Вы знакомы с Лебедевым?

— Да. Кстати, свой последний бой он провёл в Красноярске, в моём родном городе.

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— Что у него не получилось в поединке с Табисо Мчуну?

— Думаю, речь идёт не о том, что у него что-то не вышло. Просто сказался возраст и простой. Всё-таки с каждым годом мы не молодеем, а у Дениса для бокса уже достаточно преклонный возраст. Поэтому всё зависело исключительно от него самого, а не от его соперника. И, как говорится, годы взяли своё.

— Значит, завершение карьеры после боя с Мчуну стало для него логичным шагом?

— Думаю, да.

— Но в то же время ещё один прославленный российский боксёр Александр Поветкин продолжает успешно выступать в таком же возрасте. В чём секрет его успеха?

— Знаете, единого правила не существует. Кто-то выходит на ринг до 40 лет, кто-то — до 50. Один уже в 25 лет чувствует себя старым для большого спорта, а другой и в 45 остаётся в прекрасной форме. Яркое тому подтверждение — американец Бернард Хопкинс, который завоевал свой очередной чемпионский титул в 49 лет. Поэтому возрастных границ здесь нет, а есть лишь внутреннее самочувствие и физическое состояние.

— Сумеет ли Поветкин в будущем добиться права вновь сразиться за титул чемпиона мира?

— Конечно. Саша — сильный боксёр, который везде находится на вершине рейтинга. Поэтому, думаю, его большой титульный бой также не за горами.

— С кем из представителей полусреднего веса вы бы хотели сразиться?

— У меня нет особых предпочтений. Просто хотелось бы укрепить позиции в своей организации — Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) — и объединить титулы. Поэтому в первую очередь мне интересны обладатели поясов.

— Если бы в качестве потенциального соперника вы могли выбрать Мэнни Пакьяо или Терренса Кроуфорда, на ком бы остановились?

— С политической точки зрения Кроуфорд более доступен, потому что, во-первых, мы находимся в одном промоушене, а во-вторых, это молодой боксёр. А Пакьяо — это легенда, человек, которому уже ничего доказывать не надо, он сделал это уже очень давно. Сложный выбор, затрудняюсь ответить.

Боксёр Беспутин о предстоящей защите титула WBA

— Кто на данный момент является лучшим боксёром полусредней весовой категории?

— Если я назову кого-то, то, получается, недооцениваю себя самого. (Смеётся.) А про себя говорить слишком пафосно. Думаю, сейчас у нас много хороших боксёров. Тот же Кроуфорд — мощный спортсмен и на данный момент один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Эррол Спенс тоже очень сильный. Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями. Нынешняя ситуация — не исключение. Есть масса различных имён, за счёт которых можно укрепить свои позиции.

— Правда ли, что вы близко дружите с чемпионом мира во втором полулёгком весе Василием Ломаченко? Удаётся ли поспарринговать с ним?

— Правда. Но мы никогда не спарринговались.

— Можно ли его назвать лучшим боксёром мира на данный момент?

— Да, считаю его лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.

«Хабиб — легендарный для России человек»

— В последнее время всё большую популярность приобретают бои между представителями разных видов спорта. Как вы относитесь к данной тенденции?

— Это шоу, а не спорт. Поэтому отношусь, как и к любому шоу.

— Сами бы согласились на такой поединок?

— Нет, в настоящий момент я занимаюсь спортом.

— Даже если бы против вас вышел Хабиб Нурмагомедов и вам бы предстояло сразиться по правилам бокса?

— Хабиб — легендарный для России человек. Уже можно не бояться таких слов. Но мы занимаемся разными видами спорта.

— Недавно экс-боксёр Рой Джонс — младший сказал, что у Нурмагомедова удар сильнее, чем у Конора Макгрегора, хотя ирландец одержал большую часть побед нокаутом. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

— Честно говоря, не слежу за тем, кто и что говорит. Если Джонс так сказал, значит, он смотрел и анализировал их бои. Я не так часто это делаю, поэтому не отвечу на этот вопрос.

— Недавно стало известно, что боец ММА Александр Емельяненко может провести боксёрский поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Способствуют ли такие противостояния популяризации спорта?

— Конечно, хотя это тоже шоу. Вы же об этом говорите, значит, такие события популярны.

— Значит, стоит их проводить, несмотря на то что их спортивная составляющая достаточно сомнительна?

— Я не спортивный функционер. Занимаюсь своим делом, спортом, поэтому сложно рассуждать о шоу, о хайпе, мне такие вещи не нужны. А в боксе мне интересна исключительно спортивная составляющая.

— По вашему мнению, в России много любителей бокса знают Александра Беспутина?

— К сожалению, я в этом сомневаюсь. Даже если судить по моей странице в Instagram, где всего 19 тыс. подписчиков. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Дай бог, чтобы профессиональный бокс в целом набирал популярность, чтобы молодёжь шла не на улицу, а в спортивные залы.

Боксёр Беспутин о фамилии и встрече с Путиным

— Ваша фамилия созвучна с фамилией президента РФ. Вызывала ли она какую-то необычную реакцию у тех, кто слышал её впервые?

— Да нет, все реагируют в силу своего умственного развития, я бы так сказал. И её происхождением никто никогда не интересовался.

— Доводилось ли вам общаться с Владимиром Путиным?

— Нет, к сожалению, я лично с ним не знаком. Может быть, в будущем это и произойдёт.

— Что бы вы ему сказали при встрече?

— Для начала бы поприветствовал. Думаю, немного бы растерялся.