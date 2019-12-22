Третье поражение Лебедева и спорная победа Кудряшова: как в Красноярске прошёл вечер бокса с участием российских звёзд

Бывший чемпион мира по боксу в категории до 90,7 кг Денис Лебедев потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Он уступил Табисо Мчуну из ЮАР — трое судей отдали победу южноафриканцу. В другом бою вечера бокса в Красноярске Дмитрий Кудряшов взял верх над чехом Вацлавом Пейсаром, однако любители спорта усомнились в справедливости такого решения.

Равный бой, победа под вопросом

В первом из двух главных боёв вечера бокса в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на ринг вышли боксёры первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар. Когда-то россиянин имел серию из 18 досрочных побед и большие перспективы. Однако сейчас его карьера пошла на спад. Кудряшова трижды побеждали техническим нокаутом, причём каждый бой оборачивался для него серьёзными проблемами со здоровьем. В июне текущего года отечественный спортсмен пропустил опасные удары от конголезца Илунги Макабу и даже побывал в нокдауне. Один из выпадов соперника привёл к перелому носа Кудряшова. В результате он перенёс операцию и на несколько месяцев утратил возможность нормально тренироваться.

После неудачного боя россиянин раздумывал над переходом в смешанные единоборства. Однако дальше разговоров дело пока не пошло. С целью «закрыть» неприятное поражение от Макабу Кудряшову предложили встретиться с Пейсаром. Вариант казался беспроигрышным. Чех занимал место в конце седьмого десятка рейтинга этого весового дивизиона по версии статистического портала Boxrec. Его показатели не впечатляли: 14 побед и восемь поражений.

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И все же на ринге Пейсар сумел создать Кудряшову большие трудности. Россиянин неважно двигался. В одном из эпизодов ему удалось послать противника в нокдаун, но помимо этого, он практически ничем не запомнился в атаке, к тому же пропускал много ударов. Кудряшов заканчивал десятираундовый бой с серьёзными повреждениями на лице.

Несмотря на более скромный статус, Пейсар выглядел убедительнее. Тем не менее судьи отдали победу хозяину ринга раздельным решением. Итоговый счёт на судейских карточках составил 97:92, 92:97, 95:94 в пользу Кудряшова. Судейское решение вызвало у многих недоумение, а в интернете вердикт подвергли жёсткой критике.

«После нокдауна я зарядился, хотел ударить, но немного перестали получаться быстрые удары. Мне был нужен такой бой. Он даёт мне неоценимый опыт. Это первый поединок, который я провёл до конца. Хорошо, что я не закончил его досрочно. Для возвращения это очень здорово», — резюмировал Кудряшов после финального гонга.

Лебедев потерпел третье поражение в карьере

Денис Лебедев не боксировал 13 месяцев. В ноябре 2018 года он не слишком убедительно переиграл по очкам малоизвестного американца Майка Уилсона, а затем после нескольких месяцев молчания объявил о завершении карьеры. Ходили слухи, что он очень хотел подраться с Александром Усиком. Однако украинец предпочитает избегать встреч с россиянами из-за политической ситуации между странами. Сам Лебедев объяснял свой уход из спорта отсутствием финансово выгодных предложений. В интервью атлет признавался в желании перейти на хозяйственно-административную работу. По-видимому, и в этой сфере Лебедева пока не смогли заинтересовать заманчивыми условиями, поскольку он решил вернуться.

Изначально Лебедева пытались свести с Макабу. Такой бой хотели раскрутить как месть российского боксёра за своих друзей — Кудряшова и Алексея Папина, но переговоры не увенчались успехом. В качестве замены подыскали Табисо Мчуну из ЮАР. Этот боец проигрывал нокаутом в поздних раундах Макабу и Усику. Но и значимые победы у него были. Например, над экс-претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе Эдди Чэмберсом из США.

Перед схваткой Лебедев охарактеризовал Мчуну как «сильного, резкого и достойного» соперника. Большой мотивацией для россиянина стала возможность завоевать пояс WBC Silver. По давней традиции, он появился в зале под композицию «Расплескалась синева», на Лебедеве были костюм десантника и голубой берет. В углу ринга ему секундировал филиппинец Марвин Самодио, один из ассистентов легендарного Фредди Роуча.

40-летний Денис выглядел массивнее, чем в лучшие годы своей карьеры. Разница в возрасте и длительный простой Лебедева должны были сыграть на руку Мчуну, который до этого боксировал всего два месяца назад.

Два первых раунда прошли в обоюдной разведке. Темп поединка на этом отрезке был невысок. Лебедев старался занять центр ринга, однако не мог точно определить свою дистанцию. Чувствовалось, что он находится не в идеальном тонусе. Зато болельщики во Дворце спорта имени Ярыгина болели за своего любимца очень активно. Это заставляло российского боксёра идти вперёд.

В третьем раунде рефери снял с Лебедева очко. Возможно, причиной стало открывшееся у Мчуну кровотечение. Публика ждала увеличения темпа к середине поединка, но ожидания не оправдались. Соперники продолжали действовать в осторожной манере, проводя совсем немного ударов. Россиянин пропустил несколько очень тяжёлых выпадов, но удержался на ногах.

Ближе к концовке Лебедев начал уставать. Южноафриканец лучше передвигался по рингу и ловко уходил из-под обстрела. В десятом раунде боксёры не стеснялись клинчевать, многоходовых комбинаций почти не было. В лучшем случае Лебедев и Мчуну обменивались одиночными ударами. В 11-м раунде попытка россиянина пойти в размен была пресечена объятиями южноафриканца. То же самое повторилось в заключительной трёхминутке. Лебедев старался обострить ситуацию, однако Мчуну мастерски избегал любого риска.

Неожиданностей при оглашении вердикта не произошло: победу со счётом 120:107, 119:108, 115:112 присудили Мчуну.

«Спасибо, друзья. Извините, что подвёл. Огромное всем спасибо. Только осадочек остался», — признался Лебедев в блицинтервью.

После гонга Лебедев казался сильно разочарованным, но нашёл в себе силы признать поражение и поздравить нового чемпиона WBC Silver. А затем сделал признание: этот бой всё-таки стал для него последним.

«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои, как Емельяненко и Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня ещё другая работа. Нужно полностью уделить ей внимание», — сказал боксёр.