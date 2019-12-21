Лебедев проиграл Мчуну решением судей

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Российский боксёр Денис Лебедев не сумел победить в первом поединке после возвращения на профессиональный ринг.
Лебедев проиграл Мчуну решением судей
  • РИА Новости

В рамках вечера бокса в Красноярске Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей.

Первая половина боя проходила в равной борьбе, однако во второй части Мчуну начал наносить больше точных ударов и контролировать ход боя. В 12-м раунде Лебедев пошёл в размен в надежде на нокаутирующий удар, однако не сумел одержать победу.

Судейский вердикт оказался в пользу Мчуну —120:107, 119:108, 115:112. Южноафриканец стал обладателем пояса WBC Silver.

Лебедев потерпел первое поражение после возобновления карьеры. Россиянин объявлял об уходе из бокса летом 2019 года, однако вскоре изменил решение.

Ранее сообщалось, зачем Лебедев возобновил профессиональную карьеру.

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