Любовь к боксу или желание свести счёты: зачем Лебедев возобновил профессиональную карьеру

21 декабря в Красноярске состоится вечер бокса, в главном поединке которого на ринге снова появится Денис Лебедев. В июле экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе объявил о завершении карьеры, но затем решил сразиться с Табисо Мчуну. О том, что могло мотивировать российского спортсмена прервать свой отдых, — в материале RT.

Одним из главных событий грядущих выходных в мировом боксе станет бой с участием Дениса Лебедева. В красноярском Дворце спорта им. Ивана Ярыгина состоится его битва с южноафриканцем Табисо Мчуну, а на кону будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. Данный поединок мог и не вызвать такого ажиотажа, если бы не стал для россиянина первым после его ухода на спортивную пенсию. В июле он объявил о завершении карьеры, но не смог долго сидеть без дела.

Стоит отметить, что изначально Лебедев хотел сразиться с другим противником. Как признавался сам атлет, он рассматривал идею встречи с Илунгой Макабу — обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC. В последних схватках тот взял верх над Дмитрием Кудряшовым и Алексеем Папиным, что сильно задело Дениса. Россиянин решил отомстить за соотечественников, а его сторона даже инициировала переговоры с представителями конголезца.

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Однако достичь соглашения не удалось. Африканец подписал контракт с легендарным промоутером Доном Кингом, который находится в натянутых отношениях с главой компании «Мир бокса» Андреем Рябинским. Переговоры прекратились, а Лебедеву нашли другого соперника. Им стал Мчуну, ранее сражавшийся с Макабу. В 2015 году спортсмены встретились друг с другом на турнире в Дурбане, а Илонга одержал победу нокаутом в 11-м раунде.

Сам Лебедев говорил, что Мчуну является «точной копией» обязательного претендента на титул WBC. Но если в плане стиля они и могут быть схожи, то послужной список южноафриканца выглядит заметно скромнее. Так, он провёл 26 боёв, 21 из которых выиграл. Большинство из них падают на начало карьеры, а победы в основном были добыты в дуэлях с соотечественниками и другими представителями Африки, что несколько нивелирует их значение. Самый успешный период в карьере Табисо пришёлся на 2013 и 2014 годы, когда он поочерёдно взял верх над Эдди Чемберсом и Оланреваджу Дуродолой. В своё время американец бился за титулы чемпиона мира в тяжёлом весе с Владимиром Кличко, а нигериец успел запомниться красочной победой над всё тем же Кудряшовым.

Как стало понятно после выбора Мчуну вместо Макабу, вендетта за соотечественников была не единственной причиной, по которой Лебедев решил вновь надеть перчатки. Судя по всему, на него серьёзно повлиял его ровесник Александр Поветкин, продолжающий успешно выступать даже в 40 лет. Начиная с сентября 2018-го ветеран тяжёлого веса провёл три боя. В дуэли с Энтони Джошуа он потерпел первое поражение нокаутом в карьере, но смог собраться и одержать победу над Хьюи Фьюри. В декабре россиянин и вовсе мог стать обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, но его битва с Майклом Хантером завершилась вничью.

Как отметил сам Лебедев, именно достижения и сила воли Поветкина вдохновили его на возобновление карьеры. Несмотря на возраст, Александр не только усердно тренируется и регулярно проводит бои, но и выступает за пределами родной страны. С марта 2018 года он дрался в четырёх поединках, три из которых состоялись в Великобритании, а ещё один — в Саудовской Аравии. А ведь до этого тяжеловес никуда не выезжал из России на протяжении шести лет.

«Каждый раз, как у меня наступает пауза... Слышали про выражение «шкура чешется»? Вроде бы я ушёл. Но смотрю бои, вижу, как работает Саня. Мы живём в одном городе — Чехове. Он готовится. Мы встречаемся во время пробежки на стадионе. В спортзал приезжаю как к себе домой, а там у Поветкина подготовка», — рассказал Лебедев «Советскому спорту».

Возможно, стремление Поветкина продолжать развиваться даже в таком зрелом возрасте отразилось и на Лебедеве. Отчасти их карьеры похожи — как минимум в том, что на протяжении длительного времени оба не выезжали из России. После спорного поражения от Марко Хука в 2010 году Денис девять лет бился на родине, сделав исключение лишь ради противостояния с Майком Уилсоном. Боксёрский вечер состоялся в Монако. Учитывая это, бой с Мчуну может стать началом нового этапа в карьере атлета и вдохновить его на очередной вояж за рубеж.

Не стоит исключать и того, что возвращение Лебедева носит разовый характер и может быть продиктовано исключительно желанием заработать. В стране бокс пользуется огромной популярностью, что показывают не только схватки с участием Сергея Ковалёва, но также кроссовер-бои между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Такая фигура, как Денис, обязательно привлечёт внимание аудитории, что гарантирует ему солидный гонорар. А встречи с менее серьёзными противниками значительно снижают риск.

Однако неправильно упрекать Лебедева в желании зарабатывать любимым делом. Безусловно, от спортсмена такого класса всегда ждут дуэлей с сильнейшими боксёрами планеты, но он станет далеко не первым, кто ради улучшения финансового состояния решил продолжать биться в зрелом возрасте. Достаточно вспомнить 39-летнего Эдуарда Трояновского, недавно взявшего верх над малоизвестным Йозефом Заградником. Кроме того, существует пример легендарного Роя Джонса — младшего, который сражался на ринге до 49 лет.

Не исключено, что Лебедев будет радовать своих поклонников и после боя с Мчуну, фаворитом которого он справедливо считается. Он обладает достаточным уровнем мастерства, чтобы до 45 лет биться с противниками уровня Тобисо и Хизни Алтынкая. Безусловно, с каждым годом ему будет сложнее сделать шаг вперёд и вновь вернуться в элиту, но пока неясно, нужно ли это самому Денису. Последние три года он дрался исключительно с более слабыми соперниками и лишь раз заявил о желании помериться силами с топ-атлетом. Но на тот момент абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе Александр Усик перешёл в более престижный дивизион.

«Мотивация моего возвращения очень простая: бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что получится», — цитирует Лебедева пресс-служба Федерации бокса России.

Таким образом, скорее всего, для Лебедева грядущий бой является возможностью не подняться вновь на вершину спорта, а утолить спортивный голод. Денис уже добился солидных высот и справедливо считается одним из лучших российских боксёров XXI века. Победа или поражение в сражении с Мчуну никак не повлияют на его статус, но могут принести удовлетворение как ему самому, так и его поклонникам.