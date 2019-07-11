«Помимо бокса есть и другая жизнь»: Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев объявил об уходе из спорта. В разговоре с RT он отметил, что решение было принято из-за отсутствия подходящих предложений о новых поединках. Также он назвал победы над американцами Джеймсом Тони и Роем Джонсом самыми запоминающимися моментами карьеры.

Российский боксёр Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры. По его словам, спорт занимает у него слишком много свободного времени, которое он хотел бы уделять своей семье.

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимания родным. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья. И у нас всё получится!», — написал спортсмен в Instagram.

Последний бой Лебедева состоялся в ноябре 2018 года. Тогда он одержал победу над американцем Майком Уилсоном. В конце июня стало известно, что команды россиянина и регулярного чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Арсена Гуламиряна достигли соглашения о проведении титульного поединка. Однако в начале июля менеджер Вадим Корнилов объявил об отмене встречи.

В разговоре с RT Лебедев пояснил, что одной из основных причин прекращения профессиональной деятельности стало отсутствие выгодных финансовых предложений.

«Я ждал интересного финансового предложения, но его не поступило. У меня большая семья, мне тоже нужно думать о её состоянии. Помимо бокса у меня есть и другая жизнь. Поэтому было принято такое решение. Дело в том, что в августе мне исполняется 40 лет. И многие считают меня законченным проектом, поэтому не хотят платить деньги. А бесплатно подставлять свою голову я не собираюсь. Существуют люди, которые бы таким занимались, но у меня есть, о ком заботиться», — рассказал боксёр.

Кроме того, сообщалось, что его очередным соперником может стать абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик, однако украинец принял решение перейти в супертяжёлую весовую категорию. В качестве ещё одного потенциального противника назывался и британец Лоуренс Околи. Однако его промоутер Эдди Хирн заявил, что россиянин потребовал слишком высокий гонорар. По словам Лебедева, это не соотвествует действительности.

«После Усика появился Околи, с которым мы не смогли договориться. Хирн написал, что, мол, я захотел многомиллионный контракт, но это всё игра слов. Речь не шла даже об одном миллионе. Но даже запрошенную мной сумму он отказался выплачивать», — подчеркнул он.

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Лебедев — один из самых успешных российских боксёров современности. В его активе 32 победы при двух поражениях.

После успехов на любительском уровне в 2001 году россиянин принял решение перейти в профессиональный бокс. В первом же бое в полутяжёлом весе он взял верх над представителем Грузии Таймуразом Кекалидзе. Затем последовал триумфальный период из 21 победы, за который Лебедев успел не только сменить весовую категорию, но и временно покинуть спорт.

В 2010 году он потерпел своё первое поражение, в чемпионском поединке за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) уступив немцу Марко Хуку. Однако спустя месяц россиянин обеспечил себе временный пояс WBA, который подтвердил в 2013 году, а затем трижды защитил.

В декабре 2016 года Лебедев победил чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) Виктора Рамиреса в объединительном бою. Однако вскоре он уступил этот пояс соотечественнику Мурату Гассиеву.

При этом своими главными достижениями в карьере Лебедев считает победы над двумя легендарными боксёрами — американцами Роем Джонсом и Джеймсом Тони.

«Самые запоминающиеся моменты карьеры? Победа над Роем Джонсом и Джейсом Тони. На самом деле, я всё помню. Это только так говорят, что у боксёров отбитая голова. А мы самые умные люди, которым приходится постоянно думать и быстро принимать решения», — отметил россиянин.

При этом россиянин не стал раскрывать своих планов на ближайшее будущее.

«Ничего определённого нет. Если и будет, то я пока сообщать об этом не буду», — признался Лебедев.

«Уже давно всё всем доказал»

Новость о завершении карьеры Лебедева не стала сенсацией в мире бокса. Его менеджер признался, что уже давно советовал своему клиенту повесить перчатки на гвоздь.

«Единственное, я не могу вмешиваться в это сильно — человек сам должен принимать решение. Но я могу советовать, и я советовал. Лебедев давно уже и себе, и всем всё доказал в большом спорте. Нет никакого смысла продолжать — не надо оставаться в спорте всю жизнь. Закончить вовремя — правильная история. Он точно один из крутейших бойцов мира. Что ещё нужно?», — приводит слова Корнилова Sport24.

При этом, по мнению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, если бы Лебедев остался в спорте, у него были бы шансы одержать новые победы.

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«Теперь пожелаю ему успехов в дальнейших начинаниях, большего взаимодействия с федерацией, воспитания будущих поколений боксёров. А мы всегда рядом, будем ему помогать. Денис — наш чемпион, который прославлял страну своими красивыми яркими победами», — сказал функционер.

Схожую позицию выразил и бывший чемпион мира Николай Валуев.

«Своевременное ли это решение — решают не все вокруг, а сам боксёр. И если Денис его принимает, то нет смысла его обсуждать — как будто от этого что-то изменится. Уходить всегда нужно вовремя, потому что в ином случае это сопряжено с потерей здоровья, имиджа и много чего ещё. У Лебедева, по-моему, была прекрасная карьера, он был чемпионом мира. И достиг всего, что мог», — приводит слова Валуева РИА Новости.

По словам олимпийского чемпиона 2008 года Рахима Чахкиева, за практически 20-летнюю карьеру в профессиональном боксе Лебедеву удалось полностью реализовать свой потенциал.

«Денис обладает хорошими физическими данными, он сильный и мощный боксёр и много лет выступал на высоком уровне, проведя немало серьёзных боев. Он — классный спортсмен, обладающий боевыми качествами и духом, с сильным характером. Техника у него, возможно, была неидеальной, но он хороший боец», — уверен Чахкиев.