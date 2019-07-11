Российский боксёр Лебедев объявил о завершении карьеры

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.
Российский боксёр Лебедев объявил о завершении карьеры
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимания своим самым родным людям», — написал Лебедев в своём Instagram.

Последний поединок Лебедев провёл в ноябре 2018 года, когда он победил представителя США Майка Уилсона единогласным решением судей. Всего на профессиональном ринге россиянин одержал 32 победы, 23 из которых — нокаутом, потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что команды Лебедева и Арсена Гуламиряна достигли договорённости о проведении титульного боя.

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