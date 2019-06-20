Команды Лебедева и Гуламиряна достигли договорённости о проведении титульного боя

Команды российского боксёра Дениса Лебедева, владеющего титулом суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в тяжёлом весе, и регулярного чемпиона организации француза Арсена Гуламиряна достигли договорённости о проведении титульного поединка.

Об этом сообщается на официальном сайте WBA.

Таким образом, промоутерские торги, запланированные на 20 июня, были отменены.

Дата и место проведения поединка между Лебедевым и Гуламиряном станут известны позднее, когда российский и французский боксёры подпишут контракт на бой.

Для 39-летнего Лебедева поединок с Гуламиряном станет первым с ноября 2018 года, когда он победил представителя США Майка Уилсона единогласным решением судей. В 32 боях на профессиональном ринге россиянин одержал 32 победы, 23 из которых — нокаутом, и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что WBA назначила торги за право проведения боя между Лебедевым и Гуламиряном.