Кремлёв отреагировал на решение боксёра Лебедева завершить карьеру

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что объявивший о завершении карьеры бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Денис Лебедев ещё мог добиться успеха.

«Думаю, Денис ещё мог пробовать боксировать, мог ещё и выигрывать. Но это его решение. Теперь пожелаю ему успехов в дальнейших начинаниях, большего взаимодействия с Федерацией бокса России, воспитания будущих поколений боксёров», — цитирует Кремлёва Sport24.

Он отметил, что Лебедев прославлял Россию своими победами. Он также признался, что ему сложно сказать, какая победа боксёра была самой яркой.

«Мне вспоминается бой за титул чемпиона IBF с Виктором Рамиресом. Я присутствовал на том бое», — вспомнил Кремлёв.

Последний поединок Лебедев провёл в ноябре 2018 года, когда он победил представителя США Майка Уилсона единогласным решением судей. Всего на профессиональном ринге россиянин одержал 32 победы, 23 из которых — нокаутом, потерпел два поражения.

Ранее менеджер Лебедева признался, что давно рекомендовал боксёру завершить карьеру.