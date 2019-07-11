Менеджер Лебедева признался, что давно рекомендовал боксёру завершить карьеру

Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Андрей Рябинский прокомментировал решение своего клиента завершить профессиональную спортивную карьеру.

«Я давно уже рекомендовал Денису завершить карьеру. Единственное, я не могу вмешиваться в это сильно — человек сам должен принимать решение. Но я могу советовать, и я советовал», — цитирует менеджера Sport24.

По его мнению, спортсмен уже давно всё доказал и ему нет смысла продолжать выступать на профессиональном ринге.

«Вся его карьера — героическое преодоление. Это и взлёты, и падения. Возможно, бой с Гильермо Джонсом можно выделить. Это было совершенно феерическое сражение, где Денис проявил нечеловеческую стойкость и характер», — сказал Рябинский.

Последний поединок Лебедев провёл в ноябре 2018 года, когда он победил представителя США Майка Уилсона единогласным решением судей. Всего на профессиональном ринге россиянин одержал 32 победы (23 из которых — нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее Лебедев объявил о завершении карьеры.