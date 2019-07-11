Менеджер Лебедева признался, что давно рекомендовал боксёру завершить карьеру

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Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Андрей Рябинский прокомментировал решение своего клиента завершить профессиональную спортивную карьеру.
Менеджер Лебедева признался, что давно рекомендовал боксёру завершить карьеру
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Я давно уже рекомендовал Денису завершить карьеру. Единственное, я не могу вмешиваться в это сильно — человек сам должен принимать решение. Но я могу советовать, и я советовал», — цитирует менеджера Sport24.

По его мнению, спортсмен уже давно всё доказал и ему нет смысла продолжать выступать на профессиональном ринге. 

«Вся его карьера — героическое преодоление. Это и взлёты, и падения. Возможно, бой с Гильермо Джонсом можно выделить. Это было совершенно феерическое сражение, где Денис проявил нечеловеческую стойкость и характер», — сказал Рябинский.

Последний поединок Лебедев провёл в ноябре 2018 года, когда он победил представителя США Майка Уилсона единогласным решением судей. Всего на профессиональном ринге россиянин одержал 32 победы (23 из которых — нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее Лебедев объявил о завершении карьеры.

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